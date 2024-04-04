Нападающий молодёжной сборной Эстонии забил в чемпионате Греции четвертый гол

Шаповалов, забивший свой четвертый гол в сезоне, вышел на замену во втором тайме, а на 59-й минуте вывел резервную команду ПАОКа вперед (2:1). Затем ПАОК удвоил свое преимущество (3:1). После гости сократили отставание в счете до минимума, а на 66-й минуте был забит автогол и счет стал 4:2.

Резервная команда ПАОК заняла шестое место в регулярном чемпионате Второй Суперлиге Греции и продолжила играть в плей-офф за 6-11 место.

21-летний Шаповалов перешел в греческий клуб в январе этого года, когда „Флора“ объявил, что эстонский нападающий подписал с ПАОКом соглашение об аренде на шесть месяцев.

Вторую половину прошлого сезона Шаповалов провел на правах аренды в таллиннском „Калеве“, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач в 27 матчах Премиум лиги.

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