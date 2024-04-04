В Кохтла-Ярве появилась городская футбольная команда

Команда объединяет талантливых воспитанников "Ноовы" и "Сторма", передает официальный сайт Кохтла-Ярве.

Команда начнет выступления в третьей лиге с целью ежегодно повышать уровень. Первый официальный матч в третьей лиге новая команда проведет в субботу, 6 апреля, в 17:00 на искусственном поле Спортивного центра Кохтла-Ярве против другого клуба из этого города - „Лоотус Ярве“, президентом которого снова стал Сергей Дорофеев.

Главный специалист по спорту Городского управления Кохтла-Ярве Михкель Кург сказал: „Мы долгое время обсуждали с местными футбольными клубами возможности повышения качества клубов города Кохтла-Ярве и общего уровня футбола. Футбол является самым популярным видом спорта в городе и всем регионе по количеству участников.

Здесь ключевым словом является сотрудничество как между действующими клубами, так и между клубами и городом. Считаю, что в городе, подобном Кохтла-Ярве, вместо нескольких малых клубов на некоторых видах спорта должна быть одна сильная организация, занимающаяся развитием этого вида спорта как среди молодежи, так и среди взрослых. Создание Kohtla-Järve Linnameeskond является одним из шагов в этом направлении, и, надеюсь, в ближайшем будущем последуют и другие подобные шаги.“

Городская команда Кохтла-Ярве будет выступать и в чемпионате Эстонии среди юношей (U-19).

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