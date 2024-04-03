Новости Эстонии
03.04.2024, 17:49

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Не волнуйтесь, совсем скоро опять потеплеет

 
Taimi Paljak
sünoptik
Деревья готовятся к появлению первых листьев. Ожидаемое на следующей неделе тепло подтолкнет деревья и кустарники к тому, чтобы быстрее проснуться.
Деревья готовятся к появлению первых листьев. Ожидаемое на следующей неделе тепло подтолкнет деревья и кустарники к тому, чтобы быстрее проснуться.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В последние дни погода стремительно меняется, но весна все же вступит в свои права. Холодный воздух, поступающий из Арктики, борется с летним теплом из Африки, пишет издание Maaleht.

Сегодня еще сохранится холодная погода, но гребень высокого давления удерживает на небе лишь тонкий слой облаков. Благодаря пробивающимся сквозь облака солнечным лучам температура воздуха будет в пределах ноля градусов. Уже вечером с моря приблизится область низкого давления, в Западной Эстонии облачность уплотнится.

В пятницу до нас дойдет ложбина низкого давления. Ночью на островах пойдет снег и мокрый снег, после полуночи осадки переместятся на материк. Днем ожидается снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки в Западной и Южной Эстонии перейдут в дождь. Будет дуть сильный восточный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха будет ниже 0 градусов, днем начнет поступать теплая воздушная масса, температура повысится до 0...+5 градусов.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии