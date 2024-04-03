ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Не волнуйтесь, совсем скоро опять потеплеет

Сегодня еще сохранится холодная погода, но гребень высокого давления удерживает на небе лишь тонкий слой облаков. Благодаря пробивающимся сквозь облака солнечным лучам температура воздуха будет в пределах ноля градусов. Уже вечером с моря приблизится область низкого давления, в Западной Эстонии облачность уплотнится.

В пятницу до нас дойдет ложбина низкого давления. Ночью на островах пойдет снег и мокрый снег, после полуночи осадки переместятся на материк. Днем ожидается снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки в Западной и Южной Эстонии перейдут в дождь. Будет дуть сильный восточный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха будет ниже 0 градусов, днем начнет поступать теплая воздушная масса, температура повысится до 0...+5 градусов.