03.04.2024, 17:49
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Не волнуйтесь, совсем скоро опять потеплеет
ФОТО: | Delfi Meedia
В последние дни погода стремительно меняется, но весна все же вступит в свои права. Холодный воздух, поступающий из Арктики, борется с летним теплом из Африки, пишет издание Maaleht.
Сегодня еще сохранится холодная погода, но гребень высокого давления удерживает на небе лишь тонкий слой облаков. Благодаря пробивающимся сквозь облака солнечным лучам температура воздуха будет в пределах ноля градусов. Уже вечером с моря приблизится область низкого давления, в Западной Эстонии облачность уплотнится.