ВИДЕО | Каспар Ээвальд начал свой путь на вершину Эвереста

„На данный момент я реализую свою самую большую мечту – подняться на крышу мира, на вершину самой высокой горы Эверест. Позади несколько месяцев серьезной подготовки и упорных тренировок, а впереди самое экстремальное испытание в моей жизни. Я чувствую себя уверенно, готов как морально, так и физически, и надеюсь, что погода также будет благоприятствовать нашей экспедиции, чтобы через два месяца я смог поделиться со всеми своими яркими эмоциями от вершины Эвереста“, - сказал Каспар Ээвальд перед посадкой в самолет.

Последние полгода Каспар выполнял комплексный план тренировок и гипоксическую тренировку, т. е. тренировал выносливость организма в условиях недостатка кислорода. Генератор гипоксии имитирует условия пониженного уровня кислорода в высокогорье, в которых приходится долгие дни подниматься на вершину. Генератор поддерживает способность организма адаптироваться к высоте до 6500 метров, а его основная цель — повысить способность организма к акклиматизации на более низких высотах с минимально возможными затратами ресурсов организма.

Тренировочный цикл Каспара Ээвальда для Эвереста длился в общей сложности 24 недели, каждая неделя включала 8 часов тренировок и не менее 40 километров бега. Кроме того, последние шесть недель Каспар спал в условиях воздуха с низким содержанием кислорода, то есть в специальной палатке, которая также имитирует разреженный воздух высокогорья.

В экспедиции на вершину Эвереста Каспара поддерживает Fenix Adventure — проект поддержки спортсменов-экстремалов Fenix Casino, который помогает спортсменам-экстремалам реализовать свои мечты, но максимально безопасно. По словам Марье Браунбрюк, руководителя по маркетингу Fenix Casino, вся команда, поддерживающая Каспара, очень взволнована и впереди два долгих месяца ожидания, когда все будут держать кулаки.