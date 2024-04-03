ВИДЕО | Каспар Ээвальд начал свой путь на вершину Эвереста
Эстонский спортсмен-экстремал и альпинист Каспар Ээвальд сегодня, 3 апреля, начал свой путь к вершине Эвереста. Экспедиция на Эверест продлится до 31 мая, а восхождение на вершину запланировано на период с 23 апреля по 20 мая.
„На данный момент я реализую свою самую большую мечту – подняться на крышу мира, на вершину самой высокой горы Эверест. Позади несколько месяцев серьезной подготовки и упорных тренировок, а впереди самое экстремальное испытание в моей жизни. Я чувствую себя уверенно, готов как морально, так и физически, и надеюсь, что погода также будет благоприятствовать нашей экспедиции, чтобы через два месяца я смог поделиться со всеми своими яркими эмоциями от вершины Эвереста“, - сказал Каспар Ээвальд перед посадкой в самолет.
Последние полгода Каспар выполнял комплексный план тренировок и гипоксическую тренировку, т. е. тренировал выносливость организма в условиях недостатка кислорода. Генератор гипоксии имитирует условия пониженного уровня кислорода в высокогорье, в которых приходится долгие дни подниматься на вершину. Генератор поддерживает способность организма адаптироваться к высоте до 6500 метров, а его основная цель — повысить способность организма к акклиматизации на более низких высотах с минимально возможными затратами ресурсов организма.
Тренировочный цикл Каспара Ээвальда для Эвереста длился в общей сложности 24 недели, каждая неделя включала 8 часов тренировок и не менее 40 километров бега. Кроме того, последние шесть недель Каспар спал в условиях воздуха с низким содержанием кислорода, то есть в специальной палатке, которая также имитирует разреженный воздух высокогорья.
В экспедиции на вершину Эвереста Каспара поддерживает Fenix Adventure — проект поддержки спортсменов-экстремалов Fenix Casino, который помогает спортсменам-экстремалам реализовать свои мечты, но максимально безопасно. По словам Марье Браунбрюк, руководителя по маркетингу Fenix Casino, вся команда, поддерживающая Каспара, очень взволнована и впереди два долгих месяца ожидания, когда все будут держать кулаки.
„Выход за пределы человеческих способностей вдохновляет и достоен восхищения, но цель Fenix Adventure — дать возможность спортсменам-экстремалам совершать свои отчаянные подвиги максимально безопасно, будучи оснащенными всем необходимым. Экипировка играет особенно важную роль в альпинизме, и наша уверенность обеспечивается знанием того, что у Каспара на Эвересте с собой лучшее и самое современное снаряжение, начиная с ботинок и заканчивая комбинезоном и перчатками, которые сохраняют тепло даже при 60-градусных морозах“ - сказала Марье Браунбрюк.
Каспар Ээвальд — эстонский фридайвер и альпинист. Каспар стал первым эстонцем, нырнувшим с задержкой дыхания на глубину более 100 метров, точнее на глубину 101 метр, что является официальным абсолютным рекордом Эстонии и вторым результатом в странах Балтии (для сравнения – высота отеля Radisson Blu Sky в Таллинне 103 метра). Как альпинист Каспар покорил высочайшие вершины Европы Монблан (4810 м, Франция) и Маттерхорн (4478 м, Швейцария), а также вершину самой высокой горы Северной Америки Денали на Аляске (6190 м). Кроме того, он покорил несколько более низких, но более технически сложных вершин в Альпах.
В начале 2023 года Ээвальд предпринял попытку покорить самую высокую гору мира за пределами Азии, то есть высочайшую вершину Анд – Аконкагуа, что было испытанием перед Эверестом. Из-за опасной погоды и трагического падения друга до вершины не удалось дойти 105 метров, и никто из всей команды экспедиции, включавшей в себя почти 20 человек, тогда на вершину не поднялся. Однако форма Каспара в экспедиции на Аконкагуа была признана командой организаторов очень хорошей, и таким образом он получил окончательное подтверждение того, что может участвовать в экспедиции на Эверест 2024 года.
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