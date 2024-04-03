Глава Enefit Green неожиданно покидает свой пост

В ближайшее время совет компании приступит к поиску нового председателя правления. Ааво Кярмас управляет Enefit Green с июля 2017 года.

„Я пришел в компанию с целью значительно ее вырастить и вывести на биржу. Когда мы начинали, в нашей команде работало 90 человек, а производственные подразделения располагались только в Эстонии, плюс одна электростанция в Латвии. Сейчас мы работаем в пяти странах и имеем команду из 127 преданных своему делу сотрудников. Когда строящиеся объекты будут завершены, производственные мощности более чем вдвое превысят те, что имелись семь лет назад. Кроме того, у Enefit Green на бирже большое сообщество инвесторов – 64 000 “, – прокомментировал Кярмас.

По словам Кярмаса, ему было очень приятно работать с профессиональной и преданной своему делу командой.

„Это были напряженные и интересные семь лет. Помимо быстрого роста, необходимо было найти решения, позволяющие соединить трудноуправляемую возобновляемую энергетику со всем производственным портфелем наиболее выгодным для потребителей способом. Enefit Green подошла к порогу следующего этапа развития, и, по согласованию с советом мы пришли к выводу, что следующими этапами мог бы руководить новый управляющий. Enefit Green имеет мощный портфель проектов развития, который можно реализовать в будущем. Однако впереди у меня еще три насыщенных месяца, и я сосредоточусь на управлении проектами развития ближайшего времени “, — сказал Кярмас.

По словам председателя правления Enefit Green Андруса Дурейко, под руководством Ааво Кярмаса предприятие превратилось в крупнейшего производителя ветровой энергии в странах Балтии и в одно из крупнейших предприятий, акции которых котируются на балтийской фондовой бирже Nasdaq.