Глава Enefit Green неожиданно покидает свой пост(3)
Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас 1 июля покинет свой пост по соглашению с советом. Об этом сообщает Delfi Ärileht.
В ближайшее время совет компании приступит к поиску нового председателя правления. Ааво Кярмас управляет Enefit Green с июля 2017 года.
„Я пришел в компанию с целью значительно ее вырастить и вывести на биржу. Когда мы начинали, в нашей команде работало 90 человек, а производственные подразделения располагались только в Эстонии, плюс одна электростанция в Латвии. Сейчас мы работаем в пяти странах и имеем команду из 127 преданных своему делу сотрудников. Когда строящиеся объекты будут завершены, производственные мощности более чем вдвое превысят те, что имелись семь лет назад. Кроме того, у Enefit Green на бирже большое сообщество инвесторов – 64 000 “, – прокомментировал Кярмас.
По словам Кярмаса, ему было очень приятно работать с профессиональной и преданной своему делу командой.
„Это были напряженные и интересные семь лет. Помимо быстрого роста, необходимо было найти решения, позволяющие соединить трудноуправляемую возобновляемую энергетику со всем производственным портфелем наиболее выгодным для потребителей способом. Enefit Green подошла к порогу следующего этапа развития, и, по согласованию с советом мы пришли к выводу, что следующими этапами мог бы руководить новый управляющий. Enefit Green имеет мощный портфель проектов развития, который можно реализовать в будущем. Однако впереди у меня еще три насыщенных месяца, и я сосредоточусь на управлении проектами развития ближайшего времени “, — сказал Кярмас.
По словам председателя правления Enefit Green Андруса Дурейко, под руководством Ааво Кярмаса предприятие превратилось в крупнейшего производителя ветровой энергии в странах Балтии и в одно из крупнейших предприятий, акции которых котируются на балтийской фондовой бирже Nasdaq.
„Деятельность была расширена на Финляндию, Латвию, Литву и Польшу, а также был успешно организован вывод акций на биржу. Это сильная организация с способной и преданной своему делу командой. От имени совета, компании и акционеров я благодарю Ааво за проделанную работу, вложенные время и энергию“.
„Enefit Green имеет мощный портфель развития, а также убедительный опыт строительства ветровых и солнечных парков. Задача нового руководителя будет заключаться в адаптации компании к меняющемуся рынку и потребностям клиентов, а также в постоянном повышении его ценности“, - добавил Дурейко.
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