03.04.2024, 11:30
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зима вернулась! Пойдет снег, возможна метель, температура воздуха понижается(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду ветер повсюду сменит направление на северное и северо-западное и еще больше усилится. Холодная воздушная масса движется с юга, температура воздуха ниже 0 градусов. Дороги могут обледенеть и стать скользкими, дорожные условия очень плохие, пишет издание Maaleht.
В среду, 3 апреля, область низкого давления переместится за Чудское озеро, под ее влиянием будет дуть сильный северный ветер, порывами до 18, на островах и побережье до 22 м/с. Ожидаются сильные осадки, начиная с северо-запада они перейдут в мокрый снег и снег. Возможна метель. На юго-востоке страны сохраняется вероятность грозы.