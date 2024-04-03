ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зима вернулась! Пойдет снег, возможна метель, температура воздуха понижается

В среду, 3 апреля, область низкого давления переместится за Чудское озеро, под ее влиянием будет дуть сильный северный ветер, порывами до 18, на островах и побережье до 22 м/с. Ожидаются сильные осадки, начиная с северо-запада они перейдут в мокрый снег и снег. Возможна метель. На юго-востоке страны сохраняется вероятность грозы.