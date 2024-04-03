Новости Эстонии
03.04.2024, 11:30

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зима вернулась! Пойдет снег, возможна метель, температура воздуха понижается

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Снегопад в Тарту. 12.12.2022
Снегопад в Тарту. 12.12.2022
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду ветер повсюду сменит направление на северное и северо-западное и еще больше усилится. Холодная воздушная масса движется с юга, температура воздуха ниже 0 градусов. Дороги могут обледенеть и стать скользкими, дорожные условия очень плохие, пишет издание Maaleht.

В среду, 3 апреля, область низкого давления переместится за Чудское озеро, под ее влиянием будет дуть сильный северный ветер, порывами до 18, на островах и побережье до 22 м/с. Ожидаются сильные осадки, начиная с северо-запада они перейдут в мокрый снег и снег. Возможна метель. На юго-востоке страны сохраняется вероятность грозы.

Днем, начиная с островов и западной части материка, осадки ослабеют. Теплая воздушная масса переместится, значительно похолодает. Если в начале ночи температура воздуха еще была плюсовой, то к утру на Северо-Западе стране термометр опустился до -1 градуса, днем температура продолжит медленно понижаться, вечеру повсеместно опустится ниже 0 градусов. На дорогах увеличится опасность гололедицы!

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