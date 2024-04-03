Какие неприятные сюрпризы могут ждать вас при покупке домика в Испании? Совет доктора наук!

Главный источник отопления в Испании на сегодняшний день - это газ. У Испании есть соединения магистральной газовой системы с Португалией и Францией, а также со странами Северной Африки. Например, в 2022 году испанцы получали газ (в виде сжиженного газа) из 19 разных стран и стали определенным газовым хабом в регионе. Соответственно, почти вся Испания газифицирована и было проще (и дешевле) всего отапливаться именно с помощью газового топлива.

Теперь же тренды сильно меняются (газ является ископаемым топливом, плюс, были турбулентности со стоимостью) - на севере Испании (районы Каталонии, Кастилья и Леон, Наварра, Страна Басков) выстраиваются масштабные сети центрального отопления. Плюс Испании заключается в том, что помимо биомассы можно также производить тепло с помощью солнца (именно горячую воду, а не электроэнергию). Со своей стороны и эстонские инженеры помогали проектировать теплотрассы в Вальядолиде - проектная стадия закончена и уже идет вовсю стройка.

На юге же Испании центральное отопление не настолько актуально, так как в условной Малаге количество холодных дней (когда требуется отопление) заметно меньше чем на севере.

Для частных домов очень хорошо подходит решение с воздушным тепловым насосом - зимой его можно использовать для отопления, а поздней весной, ранней осенью и летом для охлаждения.

Кстати, не во всех регионах Испании охлаждения (именно количества энергии в MWh) требуется больше чем отопления. В северной и центральной Испании тепло превалирует. Плюс не стоит забывать о том, что с помощью отопления создается и горячее водоснабжение (к примеру, для душа и ванной).