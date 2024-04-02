Шквал ударов по энергосистеме Украины. Как живет Харьков, который Россия пытается оставить без электричества

„Пищевые фабрики, еще разные предприятия, которым нужны большие объемы потребления электроэнергии… и на них это влияет, — говорит Терехов. — Нужно серьезное ПВО. Нужно очень серьёзное вооружение. Пока его не будет, мы будем подвержены обстрелу“.

В интервью Би-би-си мэр Харькова сказал, что производственный сектор города, потребляющий много электроэнергии, особенно страдает от перебоев с электричеством.

Министерство обороны России подтверждает, что последние удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там говорят, что цель этих ударов — нарушить работу оборонной промышленности страны, и утверждают, что „все цели удара были достигнуты“.

„Нам нужно время на восстановление, — добавил он, предположив, что на это может уйти по меньшей мере пара месяцев. — Пока так. Это все зависит от той ситуации, которая будет не только в Харькове, но в целом по стране“.

Однако российские войска все чаще нацеливаются на энергетические объекты.

Тревога может продолжаться часами — во время одной из них субботним вечером в многоквартирном доме взрывной волной выбило десятки окон.

В ходе первого удара по энергосистеме города из строя вышли даже сирены воздушной тревоги. Вместо этого сигналы тревоги теперь издают мобильные телефоны местных жителей.

По словам мэра города Игоря Терехова, на полное восстановление подачи электроэнергии понадобятся недели, и это при условии, что российские войска не нанесут новые удары по тем же целям.

Власти Одессы сообщали, что энергетическая система города стала последней, подвергшейся в минувшие выходные ночному удару ракет и беспилотников, что привело к частичному отключению электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил то, что он называет российским „ракетным террором“, и возобновил призывы к союзникам Украины о поставках дополнительных систем ПВО.

Пока в Харькове пытаются восстановить электроснабжение, по всей стране прокатилась волна новых ударов, направленных на объекты энергосистемы.

Отключение электричества

Воздействие перебоев с подачей электроэнергии на население очевидно.

В целях экономии электричество отключают, для этого в городе введен график. В прошлую субботу такие отключения длились шесть часов, в воскресенье их сократили до четырех. Время может сдвигаться.

„Они должны были отключить свет в моем районе в 9 часов, поэтому я специально встал пораньше, чтобы все зарядить, — написал мне друг. — Потом я зашел в лифт и застрял, потому что они отключили электричество раньше времени!“

Парикмахерская в одном из харьковских переулков — одно из многих предприятий малого бизнеса, перед входом в который шумно гудит электрогенератор. В субботу он работал в течение семи часов, позволяя салону продолжать работу.

То же самое касается кафе и других заведений в центре города, хотя окна во многих из них забиты досками, закрывающими дыры на месте уже разбитых стекол или для защиты в случае будущих ударов.

Некоторые доски разрисованы птицами и цветами.

„Мы работаем от генератора с понедельника, — говорит Би-би-си хозяйка парикмахерской Наталья. — Конечно, нам очень тяжело, потому что все мы здесь женщины, и когда мы заканчиваем работу поздно вечером, совсем темно на улице!“

Россия уже атаковала энергосистему Украины в первую зиму полномасштабной войны.

Пока инженеры в срочном порядке проводили ремонтные работы, жители дрожали от холода в темноте в своих домах или направлялись в так называемые пункты несокрушимости за теплом и электричеством.

В надежде на тихую ночь

Сейчас намного теплее, но последствия перебоев с электричеством по-прежнему серьезные. С наступлением ночи целые районы Харькова остаются в кромешной темноте.

Это не только усложняет жизнь, но и влияет на настроение людей.

„У России есть новое оружие“, — с беспокойством говорит мне студентка Лиза на одной из центральных площадей Харькова.

Здесь много говорят о том, не причинят ли Украине еще больше разрушений новые, управляемые бомбы, которые применяет Москва.