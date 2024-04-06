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Спорт
06.04.2024, 20:50

ГРАФИКА | Увеличение количества спортивных организаций, занятия спортом - 40 минут в день. Как развивается спорт в Эстонии

 

Согласно последнему Всемирному докладу о счастье, Эстония заняла 34-е место среди 143 стран, рассмотренных в отчете. Это значительное изменение по сравнению с позицией в седьмом десятке всего десять лет назад. Причины такого подъема многочисленны, однако одним из ключевых факторов, судя по всему, стал рост внимания к спорту и здоровому образу жизни.

Александр Маляренко
экономист и аналитик данных

Согласно данным Статистического управления Эстонии, в среднем жители страны теперь тратят на физические упражнения до 40 минут в день, что составляет 12% свободного времени. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичными показателями двадцатилетней давности, когда среднее время, уделяемое спорту, было в два раза меньше - только 22 минуты, или 7% свободного времени.

За прошедшие два десятилетия наблюдается заметный рост времени, затрачиваемого жителями страны на спорт, что является одним из самых заметных изменений распорядка дня жителей Эстонии. Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что рост интереса к спорту сопровождается также увеличением времени, проводимого с использованием компьютерных технологий и игр.

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