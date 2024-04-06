ГРАФИКА | Увеличение количества спортивных организаций, занятия спортом - 40 минут в день. Как развивается спорт в Эстонии

Согласно данным Статистического управления Эстонии, в среднем жители страны теперь тратят на физические упражнения до 40 минут в день, что составляет 12% свободного времени. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичными показателями двадцатилетней давности, когда среднее время, уделяемое спорту, было в два раза меньше - только 22 минуты, или 7% свободного времени.