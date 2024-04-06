ГРАФИКА | Увеличение количества спортивных организаций, занятия спортом - 40 минут в день. Как развивается спорт в Эстонии

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Согласно последнему Всемирному докладу о счастье, Эстония заняла 34-е место среди 143 стран, рассмотренных в отчете. Это значительное изменение по сравнению с позицией в седьмом десятке всего десять лет назад. Причины такого подъема многочисленны, однако одним из ключевых факторов, судя по всему, стал рост внимания к спорту и здоровому образу жизни.
Согласно данным Статистического управления Эстонии, в среднем жители страны теперь тратят на физические упражнения до 40 минут в день, что составляет 12% свободного времени. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичными показателями двадцатилетней давности, когда среднее время, уделяемое спорту, было в два раза меньше - только 22 минуты, или 7% свободного времени.