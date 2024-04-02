В Финляндии произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие, полиция задержала подозреваемого

Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой, сообщает полиция Восточной Уусимаа.

Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра.

По данным полиции, в результате стрельбы трое 12-летних пострадавших. Полиция задержала 12-летнего подозреваемого. Полиция также выясняет, причастны ли к произошедшему другие лица. Полицейские не комментируют, какое оружие использовал нападающий.

В 11:32 полицейские задержали стрелка в Хельсинки. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили было огнестрельное оружие. Стрелок доставлен в участок.

ЧП произошло в здании школы Йокиранта. В учебном заведении работают около 90 человек.

По информации находившейся на месте ЧП журналистки Yle Рееты Кремини, инцидент со стрельбой произошел на территории начальной школы. По ее словам, ученики находятся на занятиях.

Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Утром граждан просили держаться подальше от района ЧП и не выходить из дома.

Полиция пригласила близких и родителей школьников пройти в автобус для того, чтобы проинформировать их.

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