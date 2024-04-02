Право на бесплатный проезд получили и дипломаты вооруженных сил НАТО

По словам вице-мэра Владимира Света, летом прошлого года дипломатам, проживающим в столице, была предоставлена возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

„Учитывая, что несущие свою службу в Центре НАТО по сотрудничеству в области киберобороны и штабном элементе НАТО военнослужащие и члены вооруженных сил иностранных государств должны быть приравнены к другим представителям дипломатического корпуса, мы решили удовлетворить их ходатайство. Порядок, действующий в настоящее время, не ограничивает категорий дипломатических удостоверений личности“, - пояснил Свет.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд в столичном общественном транспорте, дипломат должен зарегистрировать в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии аккаунт единой карты. Для этого следует предоставить документ, подтверждающий дипломатический статус. Право на бесплатный проезд действует на протяжении одного года. Кроме того, пользоваться бесплатным проездом имеют право и семьи служащих и членов вооруженных сил, имеющих документы, подтверждающие дипломатический статус.

Ранее правом на бесплатный проезд пользовались 180 резидирующих в Таллинне дипломатов и членов их семей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.