Тревожные сутки: маленький велосипедист попал под колеса автомобиля и оказался в больнице

Вчера в 08.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по улице Эндла, 12. Ехавший на велосипеде 6-летний мальчик потерял управление, выехал с тротуара на проезжую часть и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13.11 произошло дорожное происшествие в Таллинне у длма по улице Каубамая, 4. Совершавший правый поворот троллейбус Solaris Trollino 18, которым управлял 58-летний мужчина, затормозил перед пешеходным переходом. В результате торможения в троллейбуса упала пассажирка, 78-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17.13 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Маяка и Палласти. Перед марпшрутным автобусом Solaris Urbino, за рулем котрого находился 68-летний мужчина, остановился автомобиль. В затормозившем автобусе упала пассажирка, 77-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

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