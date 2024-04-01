ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (768-й день) | Минобороны Эстонии: европейские солдаты не будут воевать в Украине, но их могут отправить для ускорения обучения украинских военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в начале марта. В конце месяца Гончаренко сообщил , что демобилизация пройдет со 2 апреля по 31 мая.

Издание „Страна“ уточняет , чт о речь о солдатах, которые проходили срочную службу на момент введения военного положения, из-за чего их нельзя было уволить из армии.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил , что не исключает отправку войск в Украину, но среди европейских стран, по его словам, нет консенсуса по этому вопросу. Запа дные ст раны, в том числе Германия и США, а также блок НАТО в ответ заявили, что не рассматри вают т акую возможность. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что слова президента Франции касались подготовки ук раинск их солдат западными специалистами. „Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происхо дит се йча с“, — сказал тогда Кулеба.

„Реальность такова, что у каждого гос ударств а — члена НАТО уже е сть во енный персонал в Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину“, — пояснил он.

Певкур также добавил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину „относятся к сфере обуче ния“.

„Мы обучаем украинцев в Великобритании, 1,5 тысячи украинцев уже прошли обучение в Эстонии, и в бол ьших ма сштабах в Польше. Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое в Укра ине, чт обы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине. Этот вариант уже исключен“, — за явил м инистр.

Минобороны Эстонии: европейские солдаты не будут воевать в Украине, но их могут отправить для ускорения обучения украинских военнослужащих

СК РФ потребовал заочно арестовать мэра украинского города Черновцы по делу о „фейках“ про российскую армию

Карточку дела на сайте Чертановского районного суда Москвы обнаружила „Медиазона“.

О заочном преследовании Романа Кличука в декабре 2023 года сообщил ТАСС. По данным источников агентства, поводом для возбуждения дела послужили посты Кличука в фейсбуке и инстаграме об убийствах мирных жителей в Киевской области во время оккупации этой территории российскими военными в 2022 году.

Алексея Горинова, осужденного за «фейки» про армию, поставили на учет как «склонного к суициду и членовредительству»

Об этом сообщил телеграм-канал группы поддержки политика.

Как говорится в публикации, Горинова поставили на профилактический учет без объяснения причин, сославшись на оперативные данные под грифом «совершенно секретно». Уточняется, что это было сделано перед выпиской политика из больницы при колонии.

«Поскольку я слишком люблю себя, дорожу вами и воспринимаю жизнь, как дар Вселенной, хочу всех заверить, что никогда, ни при каких обстоятельствах добровольно не лишу себя жизни. Кроме того, у меня еще очень много важных дел на свободе и большие планы. Прошу иметь это в виду в случае, если нечто подобное со мной вдруг произойдет», — цитируют слова Горинова авторы поста.

Муниципальный депутат Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» про российскую армию. Он получил в июле 2022 года семь лет колонии — в частности за то, что предложил во время заседания депутатов объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В феврале 2023 года Горинова поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

Белгородские телеграм-каналы публикуют видео горящего автомобиля на Бульваре Юности

Сообщается, что в него попал снаряд.