ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (768-й день) | Минобороны Эстонии: европейские солдаты не будут воевать в Украине, но их могут отправить для ускорения обучения украинских военнослужащих
Читайте главные новости вокруг войны России против Украины на 31 марта.
Минобороны Эстонии: европейские солдаты не будут воевать в Украине, но их могут отправить для ускорения обучения украинских военнослужащих
Об этом в интервью Die Presse сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
„Мы обучаем украинцев в Великобритании, 1,5 тысячи украинцев уже прошли обучение в Эстонии, и в больших масштабах в Польше. Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине. Этот вариант уже исключен“, — заявил министр.
Певкур также добавил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину „относятся к сфере обучения“.
„Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал в Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину“, — пояснил он.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину, но среди европейских стран, по его словам, нет консенсуса по этому вопросу. Западные страны, в том числе Германия и США, а также блок НАТО в ответ заявили, что не рассматривают такую возможность. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что слова президента Франции касались подготовки украинских солдат западными специалистами. „Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас“, — сказал тогда Кулеба.
В Украине началась демобилизация срочников, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
Издание „Страна“ уточняет, что речь о солдатах, которые проходили срочную службу на момент введения военного положения, из-за чего их нельзя было уволить из армии.
СК РФ потребовал заочно арестовать мэра украинского города Черновцы по делу о „фейках“ про российскую армию
Карточку дела на сайте Чертановского районного суда Москвы обнаружила „Медиазона“.
О заочном преследовании Романа Кличука в декабре 2023 года сообщил ТАСС. По данным источников агентства, поводом для возбуждения дела послужили посты Кличука в фейсбуке и инстаграме об убийствах мирных жителей в Киевской области во время оккупации этой территории российскими военными в 2022 году.
Алексея Горинова, осужденного за «фейки» про армию, поставили на учет как «склонного к суициду и членовредительству»
Об этом сообщил телеграм-канал группы поддержки политика.
Как говорится в публикации, Горинова поставили на профилактический учет без объяснения причин, сославшись на оперативные данные под грифом «совершенно секретно». Уточняется, что это было сделано перед выпиской политика из больницы при колонии.
«Поскольку я слишком люблю себя, дорожу вами и воспринимаю жизнь, как дар Вселенной, хочу всех заверить, что никогда, ни при каких обстоятельствах добровольно не лишу себя жизни. Кроме того, у меня еще очень много важных дел на свободе и большие планы. Прошу иметь это в виду в случае, если нечто подобное со мной вдруг произойдет», — цитируют слова Горинова авторы поста.
Муниципальный депутат Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» про российскую армию. Он получил в июле 2022 года семь лет колонии — в частности за то, что предложил во время заседания депутатов объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».
В феврале 2023 года Горинова поставили на профилактический учет как склонного к побегу.
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Сообщается, что в него попал снаряд.
СБУ добавила статей в дело Маргариты Симоньян — ее обвинили в призывах к геноциду
Служба безопасности Украины в понедельник объявила, что заочно „уведомила о подозрении“ в геноциде и пропаганде войны российскую пропагандистку Маргариту Симоньян.
„Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев“, — говорится в заявлении СБУ о предъявлении Симоньян подозрений — это формальный, процессуальный шаг — по новым статьям.
Симоньян возглавляет российскую пропагандистскую телекомпанию RT. Материалом для обвинений со стороны СБУ служат ее посты и заявления в соцсетях и на российском телевидении.
Год назад СБУ уже обвинила Симоньян в посягательстве на территориальную целостность Украины. Теперь к этой статье добавились еще три пункта обвинения: о призывах к геноциду украинцев, о пропаганде войны и об оправдании агрессии РФ в отношении Украины.
Арестовать Симоньян, находящуюся в России, СБУ не может, и потому это и другие подобные дела, открытые службой, пока носят символический характер.
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села под Шебекино
„Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение на линии электропередачи — без света временно остаются жители села. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны“, — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграме.
Щебекинский городской округ находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. Украина официально не комментирует сообщения об ударах.
Украинские спасатели сообщили об ударе по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области
В ночь на понедельник российские военные нанесли удары по населенному пункту, граничащему с Россией, „одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения“, говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуация.
„В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания“, — сказано в сообщении. По данным ГСЧС, никто из шести пожарных не пострадал.
Украинские власти и ранее заявляли об ударах по пожарным частям в Харьковской области. Российские власти эти заявления ни тогда, ни сейчас не комментировали. ГСЧС публикует фото.
По материалам BBC Russian и Meduza.
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