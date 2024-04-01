МНЕНИЕ | Виктор Панасенко: „Национальные меньшинства в Эстонии гораздо лучше понимают, в какой помощи в области интеграции они нуждаются“

Согласно главному выводу „Мониторинга интеграции Эстонии 2023“, результаты которого были представлены в начале марта, за истекшие годы мы добились в интеграции значительного прогресса, и, например, количество людей, совсем не владеющих эстонским языком, на протяжении последних 15 лет снизилось с 20% до 4%. При этом мне кажется, что говорить об интеграции в таком ключе все равно что говорить о средней по больнице температуре. Делается много, но пора менять подходы. Интеграция может быть намного эффективнее, если посмотреть на нее нестандартно.

Мне не понятно, почему мест на курсах эстонского языка всегда намного меньше, чем потенциальных желающих на них записаться.

Мне, как гражданину и патриоту своей страны с родным русским языком, в подходе к интеграции не хватает масштабности, креативности и работы на результат. Я много работаю в третьем секторе. Как известно, третий, или некоммерческий, сектор аккумулирует в себе неравнодушных к общественной жизни людей, стремящихся работать во благо общества. Я регулярно общаюсь с большим количеством достаточно активных людей и слышу об их опыте интеграции, включая изучение эстонского языка и, например, попытки получать финансирование на свои проекты у местных фондов. Суммируя услышанное и свой личный опыт, оглядываясь по сторонам, я считаю, что за прошедшее с начала интеграции время мы могли бы добиться куда более выдающихся результатов.

Если говорить об уровне владения языком, то мне не понятно, почему мест на курсах эстонского языка всегда намного меньше, чем потенциальных желающих на них записаться. Постоянно слышу, что регистрация длится какие-то минуты, и для многих попасть на курсы – несбыточная мечта. Другая проблема – отсутствие языковой практики. На курсах учат грамматике, готовят к тестам, но к реальному общению в повседневной жизни люди оказываются не подготовлены.