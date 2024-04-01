МНЕНИЕ | Виктор Панасенко: „Национальные меньшинства в Эстонии гораздо лучше понимают, в какой помощи в области интеграции они нуждаются“
Интеграция может быть намного эффективнее, если посмотреть на нее нестандартно.
Согласно главному выводу „Мониторинга интеграции Эстонии 2023“, результаты которого были представлены в начале марта, за истекшие годы мы добились в интеграции значительного прогресса, и, например, количество людей, совсем не владеющих эстонским языком, на протяжении последних 15 лет снизилось с 20% до 4%. При этом мне кажется, что говорить об интеграции в таком ключе все равно что говорить о средней по больнице температуре. Делается много, но пора менять подходы. Интеграция может быть намного эффективнее, если посмотреть на нее нестандартно.
Мне не понятно, почему мест на курсах эстонского языка всегда намного меньше, чем потенциальных желающих на них записаться.
Мне, как гражданину и патриоту своей страны с родным русским языком, в подходе к интеграции не хватает масштабности, креативности и работы на результат. Я много работаю в третьем секторе. Как известно, третий, или некоммерческий, сектор аккумулирует в себе неравнодушных к общественной жизни людей, стремящихся работать во благо общества. Я регулярно общаюсь с большим количеством достаточно активных людей и слышу об их опыте интеграции, включая изучение эстонского языка и, например, попытки получать финансирование на свои проекты у местных фондов. Суммируя услышанное и свой личный опыт, оглядываясь по сторонам, я считаю, что за прошедшее с начала интеграции время мы могли бы добиться куда более выдающихся результатов.
Если говорить об уровне владения языком, то мне не понятно, почему мест на курсах эстонского языка всегда намного меньше, чем потенциальных желающих на них записаться. Постоянно слышу, что регистрация длится какие-то минуты, и для многих попасть на курсы – несбыточная мечта. Другая проблема – отсутствие языковой практики. На курсах учат грамматике, готовят к тестам, но к реальному общению в повседневной жизни люди оказываются не подготовлены.
Отдельная важная тема - обучение эстонскому языку рожденных в Эстонии детей, родители которых говорят с ними с детства на других языках. Известный факт, что ребенку гораздо легче заговорить на английском или немецком, чем на эстонском языке. Методы преподавания эстонского скорее отталкивают, чем привлекают, а то, что вызывает неприятие, трудно осваивать. Эстонский для детей может быть крутым, модным и интересным, я в этом уверен, но разве такая задача ставилась? По реакции знакомых мне детей делаю выводы, что нет. Обучение эстонскому в школах скорее воспринимается как наказание. Конечно, есть исключения, но что мешает им стать мейнстримом? Что мешает создавать аудио-визуальный контент, геймифицировать обучение, проводить конкурсы, ориентироваться на работающие методики?
Сейчас, в век технологий, можно гораздо креативнее подходить и к преподаванию, и к включению людей в жизнь общества, но интеграция в нашей стране, к сожалению, – это проектная деятельность, что накладывает свои ограничения и априори снижает потенциал роста.
Я убежден, что можно гораздо смелее и больше использовать социальные сети, приложения, масштабировать свои проекты, выходить на количественно совсем другой уровень. Например, не ограничиваться присутствующей на месте аудиторией, но создавать возможности для участия в мероприятии онлайн. Это с одной стороны. А с другой - важна большая и более осмысленная поддержка той самой продвигающей интеграцию системы. Не раз слышал мнение, что хорошие проекты не получили финансирование из-за „каких-то не таких“ фамилий авторов-соискателей грантов. Безусловно, часть таких проектов объективно может нуждаться в доработке, но думается, дело не только в этом. По-моему, очевидно, что именно национальные меньшинства гораздо лучше понимают, в какой помощи в области интеграции они нуждаются – их нужно больше спрашивать, больше вовлекать, а не ограничивать их шаблонными критериями.
Пришло то время, когда люди сами должны принимать решения. Допустим, комиссия отбирает десять проектов по аналогии с народным бюджетом, и люди выбирают, какой проект поддержать. Это сделает процесс более прозрачным и понятным, поможет привлечь большее количество людей и к выбору проектов, и к реализации своих собственных идей.
Слова „искусственный интеллект“, „нейросети“, „креативное мышление“, „хакатон“ и т.п. не должны пугать ни оценщиков, ни общество в целом, ведь возможности, которые они дают, однозначно могут превратить интеграцию в суперинтеграцию по сути. Мое главное пожелание к политике интеграции в нашей стране – отказаться от подхода „деятельность ради деятельности“ и сфокусироваться на масштабе, культурном взаимообогащении и результате.
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