А вы уплатили земельный налог? Сегодня - крайний срок

Всего 350 045 юридических и физических лиц должны уплатить земельный налог, который полностью уплачивается в бюджет местного самоуправления, на общую сумму 28,6 миллиона евро. Счет за земельный налог можно увидеть в электронной среде Налогово-таможенного департамента.

Если часть возмещаемой суммы для покрытия обязательства по земельному налогу человек оставил на счете авансового платежа при заполнении декларации о доходах, то земельный налог автоматически рассчитывается оттуда. По состоянию на прошлую неделю 72% людей имели на своих предоплаченных счетах необходимые средства для автоматического выполнения своих налоговых обязательств.

До 1 апреля необходимо оплатить не менее половины земельного налога, превышающего 64 евро, но не менее 64 евро. Оставшуюся часть земельного налога можно оплатить до 1 октября. Частным лицам, у которых возникают трудности с своевременной уплатой земельного налога, НТД рекомендует переоформить обязательство в электронной среде.

Для всех тех лиц, чьи основные данные для расчета земельного налога оказались неточными при составлении первичных налоговых уведомлений и которым были выданы новые уведомления о земельном налоге, срок уплаты первой части земельного налога установлен в течение 30 дней после формирования нового налогового уведомления. Налоговый – и Таможенный департамент приносит извинения за неудобства.

По вопросам, связанным с уведомлениями о земельном налоге и земельным налогом, частным клиентам можно обращаться по инфотелефону 880 0811 или по электронной почте Eraklient@emta.ee, бизнес-клиентов - по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee. Вопросы, связанные с реализацией налоговых льгот, необходимо адресовать местному самоуправлению, на территории которого расположена земля.

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