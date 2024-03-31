Мама особенного ребенка: или обучать эстонскому, или научить на родном языке проситься в туалет

„У моего сына логопедический диагноз „алалия“. Он не ставятся раньше трех лет. Изначально мой второй, младший ребенок тоже ходил в эстонский садик. Однако со временем мы начали понимать, что нужно что-то менять. Непонимание языковой среды влияло на его поведение: он становился более агрессивным и мешал основной группе заниматься“, - рассказала мама ребенка с особыми потребностями Елена Кулль.

Она перевела сына в русский детский сад - в усиленную группу с логопедической поддержкой. Сейчас ребенок уже учится в частной школе с русским языком обучения.

„Если мы берем ребенка, который учит свой родной язык как иностранный, и у него просто нет в мозгу этих нейронных связей, то начинать его учить на другом языке - это очень большой вызов для самого преподавателя. Педагог должен уметь говорить и обучать на русском и эстонском языках. И у таких детей есть особенности развития, а это значит, что он еще должен быть HEV-преподавателем. Я думаю, что таких специалистов на всю Эстонию где-то пять человек“, - отметила Кулль.

Несмотря на это, со следующего учебного года все дети с особыми потребностями должны будут перейти на эстонский язык. Исключение составят: обучение, ориентированное на детей с тяжелыми и глубокими умственными недостатками, а также интенсивная учебная программа. В этих случаях школа самостоятельно сможет принять решение касательно языка обучения.

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