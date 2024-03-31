Умер один из создателей скандально известной нарвской Facebook-группы. Ему было всего 36 лет

О смерти Ильина сообщила его спутница жизни. Соболезнования на его личной страничке также выразили друзья и знакомые.

Дмитрий Ильин - родом из Нарвы, в последние годы жил и работал в Кохтла-Ярве. Позиционировал себя как общественного деятеля и фотографа.

Ильину было 36 лет.

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