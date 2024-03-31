Новости Ида-Вирумаа
31.03.2024, 21:15

Умер один из создателей скандально известной нарвской Facebook-группы. Ему было всего 36 лет

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Дмитрий Ильин
Дмитрий Ильин
ФОТО: Erakogu

Сегодня стало известно, что умер Дмитрий Ильин, один из создателей нарвской FB-группы.

О смерти Ильина сообщила его спутница жизни. Соболезнования на его личной страничке также выразили друзья и знакомые.

Дмитрий Ильин - родом из Нарвы, в последние годы жил и работал в Кохтла-Ярве. Позиционировал себя как общественного деятеля и фотографа.

Ильину было 36 лет.

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