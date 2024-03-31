ЧП и криминал
31.03.2024, 18:29

ФОТО | Пропавшего 12-летнего мальчика помог найти местный житель на ATV

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: MARKO TOOMAST | Reiu ATV

Полиция сообщила, что пропавший в деревне Паэвере (Сааремаа)12-летний Таури найден, с мальчиком все в порядке.

Таури сегодня ушел из дома в деревне Паэвере и не вернулся. По состоянию здоровья мальчик плохо разговаривает и ориентируется. Ребенка искали полицейские патрули и команда на вертолете. Найти его помог местный житель на ATV, помогающий в поисках.

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