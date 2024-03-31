ФОТО | Пропавшего 12-летнего мальчика помог найти местный житель на ATV

Таури сегодня ушел из дома в деревне Паэвере и не вернулся. По состоянию здоровья мальчик плохо разговаривает и ориентируется. Ребенка искали полицейские патрули и команда на вертолете. Найти его помог местный житель на ATV, помогающий в поисках.