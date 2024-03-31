31.03.2024, 18:29
ФОТО | Пропавшего 12-летнего мальчика помог найти местный житель на ATV(2)
ФОТО: | Reiu ATV
Полиция сообщила, что пропавший в деревне Паэвере (Сааремаа)12-летний Таури найден, с мальчиком все в порядке.
Таури сегодня ушел из дома в деревне Паэвере и не вернулся. По состоянию здоровья мальчик плохо разговаривает и ориентируется. Ребенка искали полицейские патрули и команда на вертолете. Найти его помог местный житель на ATV, помогающий в поисках.
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