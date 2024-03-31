Российская пропаганда: „Эстония — тоже искусственное государство. Доиграются, как и украинцы“

„У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине никогда бы ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе. Они же войну развязали в 2014 году, — ответил Владимир Путин. — Поэтому это полная чушь, возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё там чехов пугают. Просто бред, очередной способ обмануть своё население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах. Вот и всё“.