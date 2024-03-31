До конца октября билет на велосипед в электропоездах не понадобится

С 1 апреля до конца октября в электропоездах Elron можно будет перевозить велосипеды бесплатно, при этом количество велосипедных мест в поездах западного направления и на маршруте Таллинн – Аэгвийду увеличится вдвое. В дизельных поездах провоз велосипедов с 1 апреля по 31 октября по-прежнему будет платным, пишет ERR.