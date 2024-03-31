До конца октября билет на велосипед в электропоездах не понадобится
С 1 апреля до конца октября в электропоездах Elron можно будет перевозить велосипеды бесплатно, при этом количество велосипедных мест в поездах западного направления и на маршруте Таллинн – Аэгвийду увеличится вдвое. В дизельных поездах провоз велосипедов с 1 апреля по 31 октября по-прежнему будет платным, пишет ERR.
В течение велосипедного сезона 2024 года в электропоездах западного направления, то есть обслуживающих маршруты из Таллинна в Кейла, Турба, Палдиски, Клоогаранна, а также на маршруте Таллинн – Аэгвийду, велосипеды можно будет провозить бесплатно.
В связи с нехваткой мест в дизельных поездах, обслуживающих линии дальнего следования, в этом году с 1 апреля по 31 октября провоз велосипедов будет платным.
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