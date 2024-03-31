Из-за весенней миграции лягушек в Таллинне будет введено временное ограничение движения

Улица Астангу в Таллинне является одним из самых активных мест миграции земноводных в Эстонии, где путь лягушек от мест зимовки к местам размножения частично проходит по проезжей части дороги. Это делает их путешествие опасным и многие амфибии гибнут под колесами автомобилей.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, частичное закрытие участка улицы Астангу (улица Котермаа 1 до улицы Астангу 19/3) проводится уже пятый год подряд и необходимо , чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения. „Закрытие участка улицы после заката и до восхода солнца необходимо для предотвращения массовой гибели лягушек на улице Астангу. За последние восемь лет волонтёры из Таллинна помогли тысячам амфибий безопасно пересечь дорогу. Помощь лягушкам хоть и снижает процент их гибели, но не является постоянным решением проблемы“, - сказал старейшина района. „В ближайшие годы планируется построить под улицей Астангу туннели для лягушек, и в этом весеннем сезоне уже начаты работы по улучшению состояния мест размножения. Проект создания природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла предусматривает включение прудов на улице Астангу в эту зону“, - пояснил Сильянов.

„Упомянутый участок улицы Астангу является одним из крупнейших миграционных коридоров амфибий в Эстонии, по которому каждую весну в течение короткого времени пересекаются тысячи лягушек, жаб и тритонов. Все амфибии находятся в Эстонии под охраной, и согласно новым оценкам Красной книги, это одна из групп животных на грани вымирания. Если ограничение движения не будет введено, и добровольцы не будет помогать, даже при небольшой интенсивности движения на улице Астангу может произоайти массовая гибель лягушек“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет и призвал всех участников движения соблюдать действующее ограничение.