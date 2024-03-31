Эксперт в игровой индустрии: Можно создавать игры, снимать кино и хорошо на этом зарабатывать. Даже в Эстонии!

Андрей Русиновский также поделился важными лайфхаками с теми, кто намерен двигаться дальше в области создания видеоигр или контента для киноиндустрии. “Важно зарегистрировать ваше имя, ваш бренд. Чтобы не случилось позже, что вы в какой-то момент потеряете права на дело вашей жизни”.

Русиновский рассказал также о том, что в Эстонии 62 “живые” (действующие) студии производства видеоигр, среди них есть те, которые перевели свое производство в нашу страну из соображений более выгодной и дружественной бизнес-среды и из-за того, что нашли в Эстонии… личное счастье. “Да, у нас очень красивые и замечательные женщины, и многие производители видеоигр переехали в Эстонию именно по личным мотивам”, - рассказал Русиновский.

Если говорить о трендах Эстонии, то в нашей стране практически отсутствует традиция создания игр для мобильных телефонов. Зато у нас очень хорошо умеют обращаться с виртуальной реальностью, и созданные в ней в Эстонии игры вполне могут конкурировать с теми, что выходят на мировой рынок.

“В Эстонии индустрия компьютерных игр зарабатывает около 50 миллионов в год. Это скромная цифра, учитывая, что в соседней Финляндии она составляет 3 миллиарда, а в Швеции - 7 миллиардов. Кроме того, например, Финляндия дотирует такие вещи на уровне государства, тем самым еще сильнее поддерживая данный сектор экономики”, - рассказал Андрей Русиновский.

В небольшой Эстонии, по его словам, около 8000 разработчиков видеоигр. Очень много работы для писателей, которые создают сюжет, художников, дизайнеров, есть работа и для актеров озвучки. Так что в создании игр принимают участие не только программисты, доля которых составляет всего 21% от всех позиций! А это означает, что многие люди могут быть занятыми в данной сфере.

Первое мероприятие организовал Технополь , который недавно запустил акселератор стартапов сферы киноиндустрии и мультимедиа. И на этом мероприятии присутствовали, в том числе, дети, интересующиеся возможностями создавать качественный видеоконтент.

Как же игровая индустрия пересекается с индустрией кинопроизводства, на развитие которого и нацелена деятельность программы акселерации Технополя, которая стартует уже в мае?

“Это просто!”, - объясняет Русиновский. “Например, если вы увлечены созданием фильмов и анимации, то стоит иметь в виду, что многие фильмы и анимация созданы в той же самой Unreal Engine, это не только среда для создания видеоигр, но и среда для создания анимации. Например, если вы смотрели культовый сериал Love, Death & Robots, то там несколько эпизодов созданы в упомянутой среде, и она пользуется популярностью в киноиндустрии, особенно, в маленьких проектах, потому что там можно сделать невероятный визуал, и это ничего не стоит, она же бесплатная. Там реально есть возможность в этом всем создавать и анимацию, и фильмы!”, - отметил Русиновский.

“Судя по обратной связи от участников и активности в зале, мероприятие превзошло ожидания, что не может не радовать. Столько полезной и новой информации, что понимаешь, какие перед нами открываются увлекательные перспективы в области создания игр и контента для киноиндустрии. Если вы готовы к постоянному обучению и адаптации к изменяющимся требованиям рынка, чтобы успешно воплощать свои идеи и достигать успеха в этой динамичной отрасли, то у вас все получится", - прокомментировала руководитель акселерационной программы Ольга Курдовская.

"Радует также и то, что в акселератор кино и мультимедиа поступили первые заявки, а на участие в трехдневном технологическом лагере, в который мы отберем начинающих предпринимателей и у которых есть идеи, но пока нет понимания, как создавать свой стартап, уже есть желающие.

Если у вас есть идея, связанная с аудиовизуальными решениями в области кино или мультимедиа, такими, как звуковое оформление, спецэффекты, коррекция цвета, обработка изображений, виртуальная и дополненная реальность, монтаж и постпродакшн, системы управления освещением, разработка платформ для просмотра и стриминговых сервисов, а также имеется прототип, то скорее подавайте заявку в акселератор кино и мультимедиа. А тех, кто только присматривается к нам, я приглашаю на наш следующий онлайн митап, который пройдет 4 апреля и говорить мы будем о привлечении инвестиций в свой стартап ”, - подытожила Курдовская.

Акселератор кино и мультимедиа является частью инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub, учредителями которого являются "Инвестиционное анегство Ида-Виру" (IVIA), Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок Технополь. Цель уникального центра инноваций – поддерживать развитие киноталантов и умных будущих создателей. Деятельность Акселератора кино и мультимедиа Технополя финансируется Европейским Союзом.







