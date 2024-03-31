Папа римский на Пасху призвал к радости и надежде несмотря на кризисы

По словам понтифика, "в этом сила Божья: победа жизни над смертью, торжество света над тьмой, возрождение надежды посреди руин неудач". Он назвал кризисы личной и мировой жизни "валунами смерти" и сказал, что Пасха способна сдвинуть эти валуны. Стремление к миру во всем мире подрывают "безжалостность ненависти", "жестокость войны", эгоизм и равнодушие, сказал папа.

Как передает AFP, 87-летний Франциск прибыл на место проведения службы в кресле-каталке незадолго до начала, проповедь свою произнес на итальянском языке, говоря без каких либо затруднений, а в конце службы, длившейся два с половиной часа, не выказал признаков усталости и даже пообщался с некоторыми верующими, поприветствовав и благословив их. На службе присутствовало около шести тысяч человек, отмечает агентство.

Под сводами базилики, среди прочего, звучали молитвы о миротворческом служении гражданских властей, о мигрантах и беженцах, а также о том, чтобы Господь уберег "все народы Земли от войны, ненависти и привыкания к злу", сообщает портал Vatikan News. Папа Франциск также по традиции крестил восемь человек.

Франциск пропустил крестный ход Страстной пятницы

Папа римский принял участие в субботней службе в соборе Святого Петра на следующий день после того, как его участие в крестном ходе в Страстную пятницу в последний момент отменилось. Как сообщили в пресс-службе Ватикана, это было сделано, чтобы "сберечь здоровье понтифика". По имеющимся данным, у Франциска возникли проблемы с коленом, именно из-за них он вынужден передвигаться в кресле-каталке.

В 2023 году папа также пропустил церемонию крестного пути. Из-за проблем со здоровьем ему приходится ограничивать активность, что обостряет дискуссии о его способности возглавлять Римско-католическую церковь. Летом 2022 года папа римский указывал, что ему приходится все больше ограничивать себя из-за возраста и он готов однажды уйти в отставку.