Семейная драма у соседей: мужчина убил жену и покончил с собой

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что в 6.05 ч. поступило сообщение о том, что мужчина (1980 г.р.) стрелял в свою жену. О происшествии сообщила 15-летняя дочь покойной. Полиция на месте преступления обнаружила два тела. Погибшая женщина (1982 г.р.) - многолетняя сотрудница полиции. Ее стаж работы в полиции - 18 лет.

Ее супруг покончил с собой. Сиротами остались двое детей. Люди, которые знали семью, характеризуют ее как спокойную и порядочную. Мужчина был охотником, оружие у него было легальное. Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что это трагедия для всей полицейской общины. "Я лично с сотрудницей знаком не был, знаю, что она работала с общиной, ее основная работа была превентивного характера. Это семейная драма, иначе не назовешь, применено огнестрельное оружие, все подробности выяснят в ходе расследования", - сказал Delfi Пожела. "К сожалению, произошла трагедия. Самое печальное - оставшиеся сиротами дети. Один из них - малолетний", – добавил он.