Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Одесской области поврежден объект энергетики, регион частично обесточен

По его словам, армия РФ запустила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 11 ударных дронов «Шахед», баллистическую ракету из комплекса «Искандер-М» и управляемую авиационную ракету Х-59.

Силы противовоздушной обороны Украины, как утверждает Олещук, уничтожили 18 воздушных целей: девять крылатых ракет Х-101/Х-555 и девять беспилотников.

В силах обороны юга Украины заявили, что в Одесской области ВСУ сбили все восемь дронов, атаковавших регион. Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар на объекте энергетики, никто не пострадал. Несколько населенных пунктов обесточены. В Одессе, как заявили власти, в связи с ограничением подачи электроэнергии прекратил работу электротранспорт.

Российские войска, как сообщили в силах обороны юга Украины, атаковали Херсонскую область беспилотниками и ракетами, есть попадание по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.

Во Львовской области под удар крылатых ракет попал объект критической инфраструктуры, который уже атаковали 24 и 29 марта, заявил глава региональной администрации Максим Козицкий. По его словам, разрушено административное здание, возник пожар. В результате атаки погиб человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Целью российской атаки стали высоковольтные подстанции на юге Украины, сообщили в „Укрэнерго“. В Одессе и прилегающих районах применили аварийные отключения.

Российские войска регулярно обстреливают регионы Украины. Часто ВС РФ атакуют объекты энергетики. 22 марта под обстрел попала Днепропетровская ГЭС, 29 марта — Каневская и Днестровская ГЭС. После атак на гидроэлектростанции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке устроить экологическую катастрофу.