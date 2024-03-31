Осиновский: бесплатные билеты в Таллинне – это часть популяризации общественного транспорта

"Если честно, уездный общественный транспорт никогда хорошо не работал. В Таллинне общественный транспорт – совсем другой вопрос. Здесь бесплатные билеты – это часть популяризации общественного транспорта. В первую очередь, это позитивный сигнал, что общественный транспорт - это тот вид передвижения, который город поддерживает", – сказал Осиновский.