31.03.2024, 10:25
Осиновский: бесплатные билеты в Таллинне – это часть популяризации общественного транспорта(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лидер фракции Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский в передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей" отметил, что не считает нужным отменять систему бесплатного общественного транспорта.
"Если честно, уездный общественный транспорт никогда хорошо не работал. В Таллинне общественный транспорт – совсем другой вопрос. Здесь бесплатные билеты – это часть популяризации общественного транспорта. В первую очередь, это позитивный сигнал, что общественный транспорт - это тот вид передвижения, который город поддерживает", – сказал Осиновский.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.