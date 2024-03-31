Взять ребенка в попечительскую семью - вернуть ему радость жизни. В столице поблагодарили приемных родителей

«Вклад, который попечительские семьи вносят в благополучие детей, невозможно переоценить. Поэтому город ежегодно организует мероприятие, чтобы выразить им нашу общую благодарность. Любящая семья помогает детям справиться с проблемами из прошлого, преодолеть их негативное влияние и вырасти достойными взрослыми. Это большой труд, который требует от семей ежедневной самоотдачи, – сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – В настоящее время в Таллинне, в 36 попечительских семьях воспитываются 46 детей, все они в полном составе приглашены на сегодняшнее мероприятие. Мы от всей души благодарим семьи за тепло и заботу, которые они дарят детям».

На мероприятии дети получили в подарок книгу. Затем ребята посетили недавно открывшуюся экспозицию музея Miiamilla и полакомились мини-блинчиками в музейном кафе.

Попечительская семья необходима детям, которые не могут расти в своей собственной семье из-за недостаточно безопасной среды и отсутствия возможностей для развития. Существуют различные причины, по которым родители не могут обеспечить надлежащий уход за своими детьми. Если меры поддержки, предложенные родителям, не приносят результатов и исчерпаны все возможности, ребёнок изымается из семьи и передается на патронатное воспитание. В этом случае для ребёнка стараются найти попечительскую семью.

Семьи, которые хотели бы принять на воспитание детей, могут обратиться в Департамент социального страхования к главному специалисту по оценке семьи (подробнее: hoolduspere.ee).

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