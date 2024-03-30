ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (766-й день) | Большинство украинцев считают, что Украина должна воевать до полной победы

Владимир Зеленский допустил , что переговоры Москвы и Киева могут начаться, если ВСУ вернут контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года. Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что „всем придется считаться“ с тем, что с начала боевых действий „геополитическая реальность“ и границы России и Украины изменились. Представитель МИД Мария Захарова предположила, что Зеленский затронул тему переговоров, поскольку „нервничает“ из-за истекающего срока своих полномочий.

Большинство украинцев, 61,2%, считают, что Украина должна воевать до полной победы, восстановления границ 1991 года, вступления в ЕС и НАТО. Мирные переговоры с Россией и двустороннее прекращение огня поддерживают 38,8%. Об этом свидетельствуют данные большого опроса ВОО „Передовые Правовые Инициативы“, проведенного как в Украине, так и за рубежом 22-24 марта 2024 года. Выборка составила 5 тысяч украинцев.

Европа вступает в „предвоенную эпоху“, такой ситуации не было с 1945 года, — заявил премьер Польши Дональд Туск в интервью Die Welt По словам польского премьера, сейчас началась новая эпоха и война больше не является концепцией из прошлого.

Змиевская ТЭС, одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области, полностью разрушена в результате российского удара.

Зеленский уволил одного из своих ближайших соратников Сергея Шефира с поста помощника президента. В отставку отправлены еще трое советников.

Школьников из Белгорода и приграничных районов переведут на дистанционное обучение до конца учебного года из-за обстрелов.