Экипаж почти двухсотметрового грузового корабля Asian Majesty в основном составляют филиппинцы. Сейчас они ловят рыбу с палубы, чтобы как-то скоротать время. Экипаж меняется, и судно иногда отправляется в технические походы до Лиепаи или Вентспилса, но покинуть территориальные воды Латвии не может, пишет rus.delfi.lv.

Таможенное управление Службы госдоходов не выдает разрешение, потому что груз принадлежит попавшему в санкционный список российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. Он - человек ближнего круга президента России Владимира Путина. Состояние Мазепина журнал Forbes в прошлом году оценивал примерно в 2,8 миллиарда долларов. На его бизнесе минеральных удобрений в Риге с 2013 года заработали и семьи местных олигархов.

На корабле находятся почти 55 тысяч тонн минеральных удобрений на сумму около 17 миллионов долларов. Минеральные удобрения, принадлежащие миллиардеру, "застряли" и в портах Нидерландов и Бельгии, но в меньшем объеме.

Латвия могла бы "отпустить" судно с грузом в случае, если бы был выявлен его вред для окружающей среды, но Государственная служба среды угрозы не констатировала. Сейчас служба подтверждает, что нахождение судна в воде не несет экологических рисков, если нет каких-либо критических внешних условий, таких как шторм или столкновение.

Минеральные удобрения важны для обеспечения урожая и предотвращения голода в мире. В 2022 году генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Латвию поддержать решение, которое предложил принадлежащий Мазепину концерн минеральных удобрений Uralchem — пожертвовать эти удобрения развивающимся странам в Африке, Южной Азии и Южной Америке.

ООН стало известно о ситуации с грузом в Латвии, поскольку Россия активно использовала нарратив о европейских санкциях, угрожающих мировой продовольственной безопасности. Путин за два года войны публично рассказал, что попытки Европы не допустить, чтобы грузы русских бесплатных удобрений попадали к более бедным странам, циничны.