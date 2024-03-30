ФОТО и ВИДЕО | В Ида-Вирумаа автомобиль съехал с обрыва, водитель погиб

Вчера в 11:44 случайный прохожий сообщил полиции, что в Тойла в деревне Онтика находится автомобиль. Полицейские нашли тело мужчины. Его личность до сих пор не установлена. Тело отправили на экспертизу.

„Собранные на месте доказательства свидетельствуют о том, что автомобиль находился там длительное время, а точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного производства“, - добавили в полиции.

На месте работает спецтехника Департамента полиции и погранохраны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.