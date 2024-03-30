Luminor: третья ступень - отличный способ сделать вклад в свое будущее без уплаты налогов(8)
Пенсия работодателя помогает сотрудникам и их работодателю формировать III пенсионную ступень и создает основу для длительного и лояльного сотрудничества. По словам руководителя сферы партнёрских отношений Luminor Элара Оллика, работники находят это решение накопления очень ценным, но, к сожалению, в Эстонии оно еще малоизвестно.
Третья ступень или дополнительная накопительная пенсия является добровольной, но это отличный способ сделать вклад в свое будущее без уплаты налогов. Однако трудно отказаться от денег в день зарплаты, так как соблазнов много, а пенсия кажется далекой. Для того чтобы привить привычку к сбережениям, работодатели в Эстонии имеют возможность внести вклад в будущее своих сотрудников через пенсию работодателя. В то же время это дает сотрудникам дополнительный мотивационный пакет, который, в свою очередь, способствует повышению лояльности к компании.
„Существует в общей сложности три способа накопления пенсии работодателя, которые могут быть реализованы по взаимному соглашению между работодателем и работником“, – говорит руководитель сферы партнёрских отношений Luminor Элар Оллик. „Первый вариант – использовать это накопительное решение для выплаты премий сотрудникам. Причина в том, что выгода, которую получает работник от взноса работодателя в пенсионный фонд третьей ступени, сегодня на 25% выше, чем если бы выплата производилась на расчетный счёт работника“.
Элар Оллик привел пример: если при назначении премии в размере 1000 евро на пенсионный фонд работника поступит 964 евро, то при переводе такой премии на текущий счет работника последнему достанется лишь 771 евро. То есть при переводе в пенсионный фонд, работник получит выигрыш в 193 евро.
Второй вариант – перечислять часть зарплаты непосредственно в пенсионный фонд сотрудника, а третий – предложить „комбинированную схему“, когда работодатель делает взносы только в том случае, если сотрудник также делает взносы“, – добавил руководитель сферы партнёрских отношений. Преимущество такого комбинированного решения заключается в том, что взносы в III ступень не облагаются налогом. Не облагаются налогом взносы в размере до 15% от брутто-дохода работника или до 6000 евро за календарный год.
Опрос, проведенный Luminor осенью 2023 года, показал, что более половины респондентов никогда не слышали о пенсии работодателя. Когда их ознакомили с такой возможностью, 49% сотрудников сочли, что этот способ накопления поможет обеспечить их будущее, а 33% – что он также повысит их лояльность к компании. „Очень немногие компании предлагают своим сотрудникам возможность получения пенсии работодателя, хотя сотрудники проявляют значительный интерес, когда узнают о ней“, – поделился Оллик своими соображениями. – „Отрадно видеть, что число компаний, предлагающих трудовую пенсию, растет. Среди них и Luminor, предлагающий своим сотрудникам такую возможность“.
Компания Lennuliiklusteeninduse AS предлагает своим сотрудникам пенсию работодателя с 2018 года. „Высокая финансовая грамотность, долгосрочное и последовательное стремление обеспечить свое будущее – это, безусловно, тот выбор наших сотрудников, который мы хотим поддержать. С помощью пенсии работодателя мы упростили для сотрудников процесс систематического накопления денег. Мотивирующий вклад работодателя служит важным дополнительным стимулом для сотрудника сделать необходимый шаг и начать откладывать деньги на свое будущее“, – говорит Крис-Хелин Лойк, руководитель отдела кадров и обучения компании. Она добавила, что ценность решения подтверждается тем фактом, что сегодня пенсия работодателя является самой высоко оцениваемой льготой в компании: более 95% сотрудников Lennuliiklusteeninduse AS ценят и используют ее.
Лойк рассматривает пенсионное обеспечение как часть важного ценностного предложения компании. „Предлагаемые нами льготы выгодно отличают нас от других работодателей, создавая конкурентное преимущество на рынке труда. Мы входим в число 7% работодателей, предлагающих подобные накопления. Это, безусловно, один из многих мотиваторов, которые делают рабочую атмосферу приятной и вызывают у наших сотрудников желание работать в компании еще долгое время“, – говорит она.
Крис-Хелин Лойк признает, что первоначальная реакция на пенсию работодателя была неоднозначной среди сотрудников, поскольку идея казалась чуждой, а преимущества не были хорошо понятны. „Мы потратили много лет на объяснение концепции, и рассказы коллег о своем опыте помогли понять, что такое пенсия работодателя“.
Она добавила, что сотрудники могут многое выиграть от такого способа накопления: „С точки зрения работника, важно, что работодатель вносит вклад в благополучие своих сотрудников и заботится о них. III пенсионная ступень позволяет сотрудникам быть уверенными в том, что они смогут сохранить привычный уровень жизни на пенсии, или в том, что, если обстоятельства вдруг станут очень плохими, у них будет резерв, из которого они в любой момент смогут извлечь нужную сумму“.