Luminor: третья ступень - отличный способ сделать вклад в свое будущее без уплаты налогов

Третья ступень или дополнительная накопительная пенсия является добровольной, но это отличный способ сделать вклад в свое будущее без уплаты налогов. Однако трудно отказаться от денег в день зарплаты, так как соблазнов много, а пенсия кажется далекой. Для того чтобы привить привычку к сбережениям, работодатели в Эстонии имеют возможность внести вклад в будущее своих сотрудников через пенсию работодателя. В то же время это дает сотрудникам дополнительный мотивационный пакет, который, в свою очередь, способствует повышению лояльности к компании.

„Существует в общей сложности три способа накопления пенсии работодателя, которые могут быть реализованы по взаимному соглашению между работодателем и работником“, – говорит руководитель сферы партнёрских отношений Luminor Элар Оллик. „Первый вариант – использовать это накопительное решение для выплаты премий сотрудникам. Причина в том, что выгода, которую получает работник от взноса работодателя в пенсионный фонд третьей ступени, сегодня на 25% выше, чем если бы выплата производилась на расчетный счёт работника“.

Элар Оллик привел пример: если при назначении премии в размере 1000 евро на пенсионный фонд работника поступит 964 евро, то при переводе такой премии на текущий счет работника последнему достанется лишь 771 евро. То есть при переводе в пенсионный фонд, работник получит выигрыш в 193 евро.

Второй вариант – перечислять часть зарплаты непосредственно в пенсионный фонд сотрудника, а третий – предложить „комбинированную схему“, когда работодатель делает взносы только в том случае, если сотрудник также делает взносы“, – добавил руководитель сферы партнёрских отношений. Преимущество такого комбинированного решения заключается в том, что взносы в III ступень не облагаются налогом. Не облагаются налогом взносы в размере до 15% от брутто-дохода работника или до 6000 евро за календарный год.