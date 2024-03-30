Полицейский: в Эстонии есть две группы наркопотребителей

“Одни употребляют, как говорится, просто для удовольствия: на выходных и по праздникам. В основном это молодежь, которая предпочитает коноплю или экстази. Те, кто побогаче, – кокаин”, – рассказывает Кабанов RusDelfi и добавляет, что большой проблемой является то, что часть общества относится к наркотикам толерантно. Для примера он вспомнил лицензированные “кофешопы” в Нидерландах, где легализовали употребление определенных легких наркотических веществ.

“Я думаю, что если у нас будет, как в Нидерландах, то всем будет очень плохо, – рассуждает он. – Потому что туда идет целенаправленный вал туристов, для того, чтобы попробовать наркотики. Это все приобретает настолько большие масштабы, что государство уже не в состоянии это контролировать. И людям кажется, если они раз в неделю употребляют легкие наркотики, то ничего страшного не случится. Действительно, бывает, что человек один раз попробовал и больше не возвращается к этому, но кого-то затягивает. И тогда люди из первой группы имеют все шансы через некоторое время, достаточно короткое, перейти во вторую группу”.

Вторая группа – это люди, которые долгое время употребляют тяжелые синтетические наркотики, такие как нитазены, фентанилы или, скажем, тот же амфетамин, но в большом количестве. Способ потребления при этом значения не имеет.

“Человек мог начинать десять лет назад с того, что просто баловался коноплей. Это затягивает. Потом оказалось, что ему с каждым разом нужно все больше и больше. Сегодня ему нужна одна доза. Через месяц – четыре, через год, возможно, уже восемь доз в сутки. Он теряет контроль, и вернуть его потом очень сложно”, – описывает Кабанов один из распространенных способов перехода людей в категорию тяжелых наркоманов.