Полицейский: в Эстонии есть две группы наркопотребителей(7)
Руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрий Кабанов выделяет как минимум две группы наркопотребителей.
“Одни употребляют, как говорится, просто для удовольствия: на выходных и по праздникам. В основном это молодежь, которая предпочитает коноплю или экстази. Те, кто побогаче, – кокаин”, – рассказывает Кабанов RusDelfi и добавляет, что большой проблемой является то, что часть общества относится к наркотикам толерантно. Для примера он вспомнил лицензированные “кофешопы” в Нидерландах, где легализовали употребление определенных легких наркотических веществ.
“Я думаю, что если у нас будет, как в Нидерландах, то всем будет очень плохо, – рассуждает он. – Потому что туда идет целенаправленный вал туристов, для того, чтобы попробовать наркотики. Это все приобретает настолько большие масштабы, что государство уже не в состоянии это контролировать. И людям кажется, если они раз в неделю употребляют легкие наркотики, то ничего страшного не случится. Действительно, бывает, что человек один раз попробовал и больше не возвращается к этому, но кого-то затягивает. И тогда люди из первой группы имеют все шансы через некоторое время, достаточно короткое, перейти во вторую группу”.
Вторая группа – это люди, которые долгое время употребляют тяжелые синтетические наркотики, такие как нитазены, фентанилы или, скажем, тот же амфетамин, но в большом количестве. Способ потребления при этом значения не имеет.
“Человек мог начинать десять лет назад с того, что просто баловался коноплей. Это затягивает. Потом оказалось, что ему с каждым разом нужно все больше и больше. Сегодня ему нужна одна доза. Через месяц – четыре, через год, возможно, уже восемь доз в сутки. Он теряет контроль, и вернуть его потом очень сложно”, – описывает Кабанов один из распространенных способов перехода людей в категорию тяжелых наркоманов.
Также, по его словам, большая часть тех, кто продает на улице наркотики, сами являются наркозависимыми. Некоторые объясняют для себя это так: если они сами продают, то таким образом якобы гарантируют себе чистоту и качество кайфа. “Например, они видят, что наркотик крепкий. Значит можно развести его и получить больше доз и, соответственно, выручить за это больше денег. Но если человек будет продавать в состоянии наркоопьянения, вы думаете, он будет это делать адекватно? Он потеряет счет деньгам, товару и так далее, – рассказывает Кабанов. – Потом он вдруг в какой-то момент понимает, что деньги куда-то пропали. Начинает жить в долг. Если вовремя не возвращает, то его бьют, а бывает и того хуже“.
Именно в этот момент, по словам полицейского, зачастую в игру вступает организованная преступность, которая подминает под себя этот “полуасоциальный контингент”. На таких людей можно оказать как физическое давление, так и психологическое. Как правило, они не идут жаловаться в полицию, поскольку сами распространяют и употребляют наркотики.