Одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области полностью разрушена в результате российского удара

В результате российского обстрела 22 марта полностью разрушена Змиевская ТЭС — одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области. Об этом говорится в сообщении украинской энергетической компании „Центрэнерго“.

„Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной — до значительной“, — заявили в компании.

На предприятии продолжается разбор завалов и доступа к большей части оборудования нет, отмечается в сообщении. Из-за этого нет возможности более точно определить масштаб повреждений и время, необходимое на восстановление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. „Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать“, — сказал он.