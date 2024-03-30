В Европарламенте требуют расследовать подкуп РФ политиков ЕС

Несколько депутатов Европейского парламента в пятницу, 29 марта, потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков. Схему такого подкупа, связанную с сайтом Voice of Europe, вскрыли, по их собственным заявлениям, власти Чехии.

Так, глава фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), француженка Валери Айе в письме к главе ЕП Роберте Метсоле потребовала провести "немедленное и прозрачное" внутреннее расследование по этому поводу. "Если действующие депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах брали деньги у российского правительства или у его прокси, они должны быть разоблачены и в их отношении должны быть приняты меры", - цитирует слова Айе агентство AFP. Фракция "Обновляя Европу" также призвала срочно провести по этому поводу парламентские дебаты.

А сопредседательница группы "зеленых", немка Терри Райнтке назвала происходящее "атакой на саму суть демократии". "Вот как Владимир Путин пытается избежать ответственности за свою войну в Украине", - сказала она.

Российская пропаганда и подкуп политиков

Двумя днями ранее власти Чехии заявили, что раскрыли "финансируемую из РФ сеть влияния", которая занималась распространением российской пропаганды в Европе и подкупом европейских политиков. В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук.