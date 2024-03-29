ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (765-й день) | Зеленский впервые дал понять о возможности переговоров с Путиным до выхода на границы 1991 года

Через несколько часов Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде. Погиб один человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результ ате взр ыва погиб мужчина, еще два человека пострадали.

ВСУ в ночь на 29 марта обстреляли Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу сбито 15 воздушных целей. Как уточнили в Минобороны России, над Белгородской область системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire.

Российская армия в ночь на 29 марта нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в стране продолжалась всю ночь. Как сообщили в „Укрэнерго“, целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В ходе удара повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины. В Днепропетровской области с утра применены аварийные отключения электроэнергии, в Харьковской области вводится график почасовых отключений.

• За минувшие сутки войска РФ нанесли 16 ракетных и 131 авиационных ударов, совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ.

Солдат срочной службы, которых призовут нынешней весной в армию, не будут направлять в оккупированные регионы Украины и в зону «СВО», заявили в российском Генштабе.

«Мы не можем игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий. У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось „просчитать“ противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Александр Сырский.

„Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Ещё один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь“, — рассказал глава региона.

Весенний призыв в России начнется 1 апреля.

В жилых домах в Киеве начали появляться сообщения о дополнительных мерах безопасности. Ранее военная администрация города предупредила об угрозе проникновения диверсантов в Киев.

Зеленский впервые дал понять о возможности переговоров с Путиным до выхода на границы 1991 года. По его словам, Путин будет „готов к диалогу“, если ВСУ выйдут на границы 2022 года.

“Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда он потеряет то, что он захватил, начиная с 22-го года, он потеряет полностью уверенность даже тех стран, которые еще сомневаются поддерживать Украину или нет. А также он потеряет силу внутри своего государства. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу“, - сказал президент в интервью CBS.

Он отметил, что для достижения такого результата нужны „не только военные шаги“ со стороны Украины при достаточном количестве западного оружия, но и полная торговая блокада РФ с остальным миром. “Победить - это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем“, - сказал Зеленский.

Cтоит отметить, что ранее украинский президент неизменно заявлял, что ВСУ не будут вести переговоров с Россией, пока не выйдут на границы 1991 года. Теперь Зеленский по сути сказал, что готов к переговорам после возврата территорий потерянных после февраля 2022 года.

Составлено по материалам Meduza.

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