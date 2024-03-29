Лидер талибов заявил, что в Афганистане женщин будут публично забивать камнями за измену
Лидер радикального исламистского движения „Талибан“ Хайбатулла Ахундзада заявил, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат интерпретации исламского шариата, пишет The Telegraph.
Верховный лидер Талибана пообещал начать публично забивать камнями женщин до смерти, заявив, что борьба против западной демократии будет продолжаться.
“Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы будем публично забрасывать их камнями до смерти“, — заявил верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада.
По его словам, талибы защищают права человека „как представители Бога“, а власти Запада – „как представители дьявола“.
Несмотря на обещания более умеренной политики, Талибан практически сразу после прихода к власти вернулся к суровым публичным наказаниям, таким как публичные казни и порки, отмечает The Telegraph.