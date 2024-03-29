Лидер талибов заявил, что в Афганистане женщин будут публично забивать камнями за измену

“Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы будем публично забрасывать их камнями до смерти“, — заявил верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада.