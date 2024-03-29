Центр мониторинга развития: камнем преткновения на пути зеленого поворота является справедливое распределение расходов

Центр мониторинга развития отмечает в ежегоднике, что в большинстве случаев домохозяйства с более низким уровнем дохода имеют и меньший экологический след, хотя и не во всех категориях. Например, экологический след от отопления дома обычно бывает выше именно в семьях с низким уровнем дохода, поскольку у них меньше финансовых возможностей для реновации системы отопления. Экологический след жителей сельской местности также в среднем больше, чем у горожан. Причина этого вновь кроется в отоплении дома, а также, хотя и в меньшей степени, в экологической нагрузке, связанной с передвижением. Беспокойство же вызывает тот факт, что возможности снижения воздействия на окружающую среду в сельской местности ограничены, поскольку альтернатив имеющимся системам отопления и способам передвижения гораздо меньше, чем в городах.