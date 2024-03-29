Центр мониторинга развития: камнем преткновения на пути зеленого поворота является справедливое распределение расходов
По разным оценкам, зеленый поворот потребует инвестиций в размере 2–4% ВВП в год как в этом, так и в следующем десятилетии. В ежегоднике, который будет опубликован в начале апреля, Центр мониторинга развития подчеркивает, что период перехода к экологически устойчивой экономике окажется для потребителей болезненным и потребует принятия мер поддержки, однако в долгосрочной перспективе с экономической точки зрения это окажется выгодным.
Центр мониторинга развития в выходящем вскоре ежегоднике отмечает, что для стимулирования необходимых инвестиций не избежать повышения цен на экологически вредные товары и услуги, если поставленная цель заключается в устранении их несправедливого конкурентного преимущества перед безвредными для окружающей среды альтернативами. В свою очередь, это приведет к общему росту цен и снижению покупательной способности.
“Переходный период является социально болезненным, поскольку у людей снизится возможность потреблять товары и услуги. При этом через десять-двадцать лет увеличение объема инвестиций должно принести не только улучшение среды обитания, но и повышение производительности и ускорение экономического роста“, — пояснила руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.
Во время зеленого поворота необходимо обновить технологии, оборудование, здания и энергетические системы, используемые в экономической деятельности. Во многих случаях их придется заменить еще до окончания срока эксплуатации, а это приведет к дополнительным затратам предприятий и ценовому давлению на потребителей, отмечает Центр мониторинга развития.
Опрос Евробарометра, проведенный весной 2023 года, показал, что 76% жителей Эстонии считают изменение климата серьезной глобальной проблемой, а 30% считают, что переход к экономике, учитывающей пределы экологической толерантности, следует ускорить. Однако Центр мониторинга развития отмечает в ежегоднике, что рост проблем, связанных с материальным положением, может настроить общество против зеленого поворота, поэтому в этот период необходимо найти способ справедливо распределить в обществе бремя расходов.
“Если цены на экологически вредные товары и услуги будут отрегулированы так, что они станут более дорогими, то экологически безвредные товары должны стать дешевле. До сих пор предпринимались попытки делать это путем распределения субсидий, таких как субсидия на ремонт или замену системы отопления, а также субсидия на покупку электромобиля. Однако опыт показывает, что самофинансирование и хлопоты, связанные с ходатайством о таких субсидиях, оказываются по силам прежде всего состоятельным людям, а более бедным эти меры поддержки не слишком могут помочь“, — отметила Данилов.
Центр мониторинга развития отмечает в ежегоднике, что в большинстве случаев домохозяйства с более низким уровнем дохода имеют и меньший экологический след, хотя и не во всех категориях. Например, экологический след от отопления дома обычно бывает выше именно в семьях с низким уровнем дохода, поскольку у них меньше финансовых возможностей для реновации системы отопления. Экологический след жителей сельской местности также в среднем больше, чем у горожан. Причина этого вновь кроется в отоплении дома, а также, хотя и в меньшей степени, в экологической нагрузке, связанной с передвижением. Беспокойство же вызывает тот факт, что возможности снижения воздействия на окружающую среду в сельской местности ограничены, поскольку альтернатив имеющимся системам отопления и способам передвижения гораздо меньше, чем в городах.
“Сейчас разрабатывается Закон о климате, при этом рассматривается вопрос, как именно мы будет достигать поставленных целей и какая нагрузка ляжет на разные отрасли и социальные группы. Надеюсь, в ходе этого процесса будет оценено как экономическое, так и социальное влияние зеленого поворота и принято решение о том, как смягчить негативные последствия“, — выразила надежду Данилов.
В начале апреля Центр мониторинга развития опубликует ежегодник, посвященный исследованным в 2023 году экономическим и социальным тенденциям.Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.