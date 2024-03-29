Политолог: в районных управах нет никакого смысла, новая власть могла бы упразднить их

„Это абсолютно ненужная структура и меня удивляет, что до сих пор никто из этих, как говорится революционеров, оппозиционных сил, которые сейчас отстранили Михаила Кылварта и Центристскую партию от руководства Таллинном, ничего не говорят об этом. Видимо, им это подходит, поскольку ничего не говорится о том, что надо реорганизовать структуру управления городом. Хватает департаментов, они бы справлялись со всеми вопросами в городе. Эти управы – параллельные структуры в культуре, молодежной работе, социальной сфере, образовании – во всем“, – сказал он.