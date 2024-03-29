Политолог: в районных управах нет никакого смысла, новая власть могла бы упразднить их(1)
По словам политолога Пеэтера Тайма, восемь районных управ Таллинна – это творение Эдгара Сависаара, созданное, чтобы поощрять своих верных последователей, пишет rusERR.
„Это абсолютно ненужная структура и меня удивляет, что до сих пор никто из этих, как говорится революционеров, оппозиционных сил, которые сейчас отстранили Михаила Кылварта и Центристскую партию от руководства Таллинном, ничего не говорят об этом. Видимо, им это подходит, поскольку ничего не говорится о том, что надо реорганизовать структуру управления городом. Хватает департаментов, они бы справлялись со всеми вопросами в городе. Эти управы – параллельные структуры в культуре, молодежной работе, социальной сфере, образовании – во всем“, – сказал он.
Тайм также отметил, что новые политические силы, которые хотят управлять Таллинном, должны очень серьезно задуматься, как объяснять жителям Таллинна все свои действия и решения. „То, как правящая коалиция сейчас коммуницирует с жителями всей Эстонии на уровне правительства, – это полный провал, который отражается в рейтингах парламентских коалиционных партий. Такой же крах может ожидать их и в Таллинне, если они не будут объяснять [свои решения]“, – отметил политолог.