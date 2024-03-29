Каллас в 20-ю годовщину вступления в НАТО: мы знали, какую высокую цену платим за одиночество

„Мы сразу же начали готовить почву для вступления Эстонии в НАТО. Это была общая цель, ради которой упорно трудились президент, правительство, дипломаты, чиновники и эстонский народ. С утра до вечера, из года в год, потому что мы знали, какую высокую цену платим за одиночество. И в 2004 году перед штаб-квартирой НАТО был поднят эстонский флаг“, – сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что поскольку в то время были приняты правильные и необходимые решения, сейчас население живет в свободной и безопасной Эстонии.

„Сегодня у нас столько всего, чем стоит дорожить и что стоит беречь, – сказала Каллас. – Я рада, что народ Эстонии по-прежнему высоко ценит НАТО, и что за последние два года поддержка членства в альянсе среди населения с иным родным языком удвоилась“.