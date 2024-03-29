Интернет-покупатели Эстонии стали более чувствительными к ценам: двое из трех принимают решение о покупке, основываясь на цене

«Более половины (58%) жителей Эстонии ищут скидки как в интернет-магазинах, так и в обычных магазинах. Этот показатель за год увеличился на десятую часть и иллюстрирует чувствительность жителей Эстонии к росту цен. Помимо акций, на решение о покупке влияет выгодная доставка, отсутствие каких-либо дополнительных комиссий, связанных с заказом, а также возможность недорого вернуть товар», — рассказал Янек Кивимурд, менеджер по продажам и маркетингу логистической компании DPD Эстония.

Что касается местных интернет-покупателей, то также важно, что более 80% совершали покупки в европейских интернет-магазинах и чуть более 41% — в соседних странах. «Исследование показывает, что хотя заказы из Китая (57%) являются наиболее популярными, немецкие (43%) и английские (37%) интернет-магазины также находятся на вершине списка покупателей», — добавляет Кивимурд.

По словам директора отдела оборотного капитала и расчетных решений банка SEB Кристо Оямаа, из-за инфляции, потребители становятся более чувствительными к ценам, а более дешевые альтернативные товары становятся более привлекательными. Инфляция также может повысить интерес к зарубежным интернет-магазинам с большими объемами, что дает им возможность предлагать более привлекательные цены. «В некоторых категориях товаров, таких как продукты питания или одежда и обувь, уровень цен в Эстонии намного превышает средний уровень по Европейскому Союзу. Из-за более низкой покупательной способности товары, скорее всего, будут все чаще приобретаться в зарубежных интернет-магазинах в целях экономии. Наиболее распространенными иностранными каналами покупок в Эстонии являются, например, Amazon, Ebay и Aliexpress", - сказал он.

Рост популярности международных интернет-магазинов подтверждает и статистика карточных платежей Банка Эстонии, согласно которой в 2023 году покупок в зарубежных интDернет-магазинах было совершено на 9 процентов больше, чем в 2022 году. Это 1,6 миллиарда евро", - сказал Оямаа.