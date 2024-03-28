ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (764-й день) | Зеленский: крупное российское наступление начнется в конце мая или в июне. Путин назвал „бредом“ войну России с НАТО

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

• За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

• Произошло 60 боевых столкновений. На авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области.

• На новопавловском направлении российские военные 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

• Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, средство ПВО, станцию РЭБ, три пункта управления БпЛА и еще один важный объект противника.

За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из разных видов вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, системы залпового огня, были атакованы 119 населенных пунктов и 178 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами типа „Шахед“. По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего из Крыма и Краснодарского края были запущены 28 беспилотников. 26 дронов удалось сбить средствами ПВО в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, сообщили украинские военные, войска РФ применили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету для комплекса С-300.

Путин назвал „бредом“ войну России с НАТО и сказал, что не собирался воевать с Украиной, пишет Moscow Times.