ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (764-й день) | Зеленский: крупное российское наступление начнется в конце мая или в июне. Путин назвал „бредом“ войну России с НАТО
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• Произошло 60 боевых столкновений. На авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области.
• На новопавловском направлении российские военные 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.
• Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, средство ПВО, станцию РЭБ, три пункта управления БпЛА и еще один важный объект противника.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины. Всего из разных видов вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, системы залпового огня, были атакованы 119 населенных пунктов и 178 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами типа „Шахед“. По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего из Крыма и Краснодарского края были запущены 28 беспилотников. 26 дронов удалось сбить средствами ПВО в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме того, сообщили украинские военные, войска РФ применили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету для комплекса С-300.
Путин назвал „бредом“ войну России с НАТО и сказал, что не собирался воевать с Украиной, пишет Moscow Times.
Москва не собирается воевать с НАТО, поскольку возглавляющие военный блок США тратят на оборону многократно больше, чем Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. „У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе“, — сказал Путин на встрече с военными в Торжке.
Украинские военные казнили не менее 25 российских военных, которые находились вне боя. Об этом говорится в докладе управления ООН по правам человека. Сообщается, что казни произошли в 2022 году и в начале 2023-го. Также после взятия в плен в Украине российские военные подвергались пыткам со стороны ВСУ. Такой вывод делается по итогам опроса экспертами ООН 44-х пленных россиян.
„Они предоставили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их эвакуации с поля битвы“, - сообщается в докладе.
Напомним, что в среду Управление комиссара ООН по правам человека обнародовло данные о том, что с декабря 2023 года по февраль 2024-го российские военные могли убить по меньшей мере 32 украинских военнопленных.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• На купянском направлении войска РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военных.
• На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное самопровозглашенной ДНР. Потери противника — более 370 военных.
• На авдеевском направлении войска РФ улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское ДНР. Противник потерял до 95 военнослужащих.
• На южно-донецком направлении войска РФ улучшили положение по переднему краю и поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. Потери противника составили до 145 военнослужащих.
• На херсонском направлении российские военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.
• Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства ПВО РФ уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и „Vampire“.
Мирные жительницы погибли при обстреле Харьковской и Донецкой области
Как сообщил глава региона Олег Синегубов, в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района ранения получила 57-летняя местная жительница. Она умерла по дороге в больницу.
Также ранения получил муж погибшей. Детали обстрела уточняются.
Российские войска обстреляли четырьмя управляемыми авиаснарядами город Николаевка на севере Донбасса, сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. В результате массированного обстрела погибла одна мирная жительница. Повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.
Крупное российское наступление на фронте ожидается в ближайшие месяцы — в конце мая или в июне, заявил в интервью CBS News Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, прошедшей зимой ВСУ удалось сдержать наступление войск РФ и стабилизировать ситуацию. При этом и тогда, и сейчас в украинской армии наблюдалась острая нехватка боеприпасов.
В аннексированном Крыму в районе Севастополя в море упал российский военный самолет. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев подтвердил потерю военного самолета в Крыму.
„В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает“, — написал он в телеграм-канале.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
• В течение суток зафиксированы 48 боевых столкновений.
• Войска РФ нанесли четыре ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• На купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
• На лиманском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
• На бахмутском направлении украинские военные отразили 11 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
• На авдеевском направлении ВСУ отразили одну атаку в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где противник пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.
• На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать войска РФ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где противник 13 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
• На ореховском направлении противник восемь раз атаковал позиции ВСУ в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.
• На херсонском направлении в течение суток противник совершил одну атаку на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
• В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета.
• Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение четырем пунктам управления, четырем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов противника.
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