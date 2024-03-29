29.03.2024, 10:07
СЕГОДНЯ на Delfi TV | Захватывающие бои ММА „RAJU 15“ пройдут в Тарту
Начало боев в 18:45
ФОТО: | Delfi Meedia
30 марта в Тарту состоится 15-е мероприятие RAJU - RELOADED, которое подарит болельщикам спорта массу адреналина. Если не можете посетить мероприятие лично, Delfi TV предлагает увидеть 10 боев в прямом эфире (для подписчиков Delfi Kogupaket). Начало боев в 19:00, трансляция начнется в 18:45.
ММА, или бой по спортивным смешанным единоборствам — это дуэльная дисциплина, цель которой — определить лучшего бойца. Цель спортсмена – нокаутировать противника или заставить его сдаться, используя приём удержания. Ожесточенные поединки происходят на специально созданной для спортивных боев арене — клетке, окруженной сетчатым забором.