ФОТО и ВИДЕО | Нокаут за 13 секунд, удушающие и болевые приемы: смотрите, что устроили эстонские бойцы ММА в Тарту

ММА, или бой по спортивным смешанным единоборствам — это дуэльная дисциплина, цель которой — определить лучшего бойца. Цель спортсмена – нокаутировать противника или заставить его сдаться, используя приём удержания. Ожесточенные поединки происходят на специально созданной для спортивных боев арене — клетке, окруженной сетчатым забором.