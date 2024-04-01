Другие виды
01.04.2024, 11:10

ФОТО и ВИДЕО | Нокаут за 13 секунд, удушающие и болевые приемы: смотрите, что устроили эстонские бойцы ММА в Тарту

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30 марта в Тарту состоялось 15-е мероприятие RAJU - RELOADED, которое подарило болельщикам спорта массу адреналина.

ММА, или бой по спортивным смешанным единоборствам — это дуэльная дисциплина, цель которой — определить лучшего бойца. Цель спортсмена – нокаутировать противника или заставить его сдаться, используя приём удержания. Ожесточенные поединки происходят на специально созданной для спортивных боев арене — клетке, окруженной сетчатым забором.

Эстонские бойцы ММА Кристьян ТЫНИСТЕ, Майкель АСТУР, Райго КУТСАР и Мадис МЯЭСТЕ возродили мощное соревнование по боевым искусствам - Эстонскую лигу по спортивным смешанным единоборствам RAJU.

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