29.03.2024, 10:07
30 марта на Delfi TV | Захватывающие поединки ММА RAJU 15 пройдут в Тарту
ФОТО: | Delfi Meedia
30 марта в Тарту состоится 15-е мероприятие RAJU - RELOADED, которое подарит болельщикам спорта массу адреналина. Если не можете посетить мероприятие лично, Delfi tv предлагает увидеть 10 боев в прямом эфире (для подписчиков Delfi Kogupaket). Начало матчей в 19:00, трансляция начнется в 18:45.
ММА, или бой по спортивным смешанным единоборствам — это дуэльная дисциплина, цель которой — определить лучшего бойца. Цель спортсмена – нокаутировать противника или заставить его сдаться, используя приём удержания. Ожесточенные поединки происходят на специально созданной для спортивных боев арене — клетке, окруженной сетчатым забором.