Полиция безопасности Финляндии: Россия остается самой большой угрозой – русскоязычное население Финляндии не представляет большого риска
Полиция безопасности Финляндии Supo считает, что Россия по-прежнему остается самой серьезной угрозой национальной безопасности. РФ относит Финляндию к списку так называемых „недружественных стран“, а также прибегает к шпионажу и гибридному влиянию, пишет Yle.
Россия может попытаться повлиять на принятие решений
Угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли. В полиции безопасности уверены, что членство в НАТО позитивно повлияло на ситуацию.
Supo напоминает, что Россия выразила недовольство изменившейся внешней политикой и политикой безопасности Финляндии, например, изменив методы работы пограничников. Полиция безопасности считает, что у России нет оснований в ближайшее время менять практики на восточной границе.
– Для России это [направляемая миграция] – простой способ держать Финляндию в напряжении, – заявил на сегодняшней пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя Supo Теему Турунен.
Он также указывает, что различные меры давления, обвинения в шпионаже или конфискация активов могут в будущем быть направлены против отдельных финских граждан в России.
– В арсенале авторитарных режимов безжалостная „дипломатия заложников“, направленная на обмен пленными, – отметил Турунен.
Исполняющий обязанности руководителя также считает, что Россия может попытаться влиять на принятие решений в Финляндии.
Русскоязычное население Финляндии не представляет большого риска
По оценке SUPO, местное русскоговорящее население не представляет крупной угрозы для безопасности страны.
Специальный исследователь Петтери Лалу подчеркнул, что проживающие в Финляндии русскоязычные в целом чрезвычайно гетерогенны.
– Эти люди не формируют некое единое сообщество и не организуются в какое-либо влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем. У многих очень разные интересы по отношению к России. Некоторые, безусловно, поддерживают политику РФ, но, вероятно, большинство ее не поддерживает – поэтому по разным причинам они покинули Россию, – поделился своими наблюдениями исследователь.
По оценкам полиции безопасности, риск того, что финляндские россияне будут оказывать какое-то существенное влияние на финское общество, довольно мал.
Угроза терроризма не возросла
Угроза терактов в Финляндии не выросла. Наиболее вероятная угроза теракта по-прежнему исходит от отдельных лиц или небольших групп, поддерживающих крайнюю правую или радикальную исламистскую идеологию.