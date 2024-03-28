Полиция безопасности Финляндии: Россия остается самой большой угрозой – русскоязычное население Финляндии не представляет большого риска

Россия может попытаться повлиять на принятие решений

Угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли. В полиции безопасности уверены, что членство в НАТО позитивно повлияло на ситуацию.

Supo напоминает, что Россия выразила недовольство изменившейся внешней политикой и политикой безопасности Финляндии, например, изменив методы работы пограничников. Полиция безопасности считает, что у России нет оснований в ближайшее время менять практики на восточной границе.

– Для России это [направляемая миграция] – простой способ держать Финляндию в напряжении, – заявил на сегодняшней пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя Supo Теему Турунен.

Он также указывает, что различные меры давления, обвинения в шпионаже или конфискация активов могут в будущем быть направлены против отдельных финских граждан в России.

– В арсенале авторитарных режимов ​​безжалостная „дипломатия заложников“, направленная на обмен пленными, – отметил Турунен.

Исполняющий обязанности руководителя также считает, что Россия может попытаться влиять на принятие решений в Финляндии.

Русскоязычное население Финляндии не представляет большого риска

По оценке SUPO, местное русскоговорящее население не представляет крупной угрозы для безопасности страны.

Специальный исследователь Петтери Лалу подчеркнул, что проживающие в Финляндии русскоязычные в целом чрезвычайно гетерогенны.

– Эти люди не формируют некое единое сообщество и не организуются в какое-либо влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем. У многих очень разные интересы по отношению к России. Некоторые, безусловно, поддерживают политику РФ, но, вероятно, большинство ее не поддерживает – поэтому по разным причинам они покинули Россию, – поделился своими наблюдениями исследователь.

По оценкам полиции безопасности, риск того, что финляндские россияне будут оказывать какое-то существенное влияние на финское общество, довольно мал.

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