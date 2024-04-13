За одну ночь с помощью Lasteabi из семьи изъяли пятерых детей. Консультант линии доверия: Дети жалуются на насилие, травлю и тяжело переживают развод родителей

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Телефон помощи детям - 116111 - работает круглосуточно. В любой момент человек по ту сторону телефонной трубки готов выслушать, дать совет или принять решение, которое, возможно, спасет жизнь. С какими же вопросами звонят на линию доверия и помощи дети и взрослые, с какой ответственностью приходится сталкиваться консультантам и как далеко заходят их полномочия? Выяснял RusDelfi.
Консультант Яна Кондрашова объясняет RusDelfi, что Lasteabi действует по принципу телефона Центра тревоги, только он конкретно сконцентрирован на вопросах, связанные с детьми. Вообще, в Департаменте социального страхования несколько таких телефонов - и для взрослых, и для детей. В числе прочего - линия помощи жертвам насилия, рассчитанная на взрослых.