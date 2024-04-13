За одну ночь с помощью Lasteabi из семьи изъяли пятерых детей. Консультант линии доверия: Дети жалуются на насилие, травлю и тяжело переживают развод родителей

Консультант Яна Кондрашова объясняет RusDelfi, что Lasteabi действует по принципу телефона Центра тревоги, только он конкретно сконцентрирован на вопросах, связанные с детьми. Вообще, в Департаменте социального страхования несколько таких телефонов - и для взрослых, и для детей. В числе прочего - линия помощи жертвам насилия, рассчитанная на взрослых.

„К примеру, звонят воспитатели детских садов, спрашивают, как правильно поступить - увидели в поведении ребенка тревожные звоночки, например, заметили, что во время игр у ребенка наблюдается нестандартное поведение сексуального характера. По описанию воспитателя, понятно, что в присутствии ребенка или по отношению к нему что-то происходит. В таких случаях мы советуем привлечь службу по защите детей. Педагоги порой сомневаются, мол, вдруг мы себе накрутили, наговорим сейчас на родителей, а на деле ничего страшного там не происходит. Тут важно понимать, что если возникают хоть малейшие сомнения, лучше их проверить“, - считает консультант Помощи детям.