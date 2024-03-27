Девятилетний мальчик на велосипеде врезался в автомобиль, водитель отвез его в больницу

В 07.22 сообщили о дорожном происшествии в Харьюмаа в волости Харку на 12-м километре шоссе Таллинн – Раннамыйза — Клоогаранна. 59-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Toyota C-HR и выворачивая из пологого левого поворота направо, съехала в кювет, автомобиль опрокинулся на крышу. Водителя доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 08.29 произошло дорожное происшествие в Пылва около дома по улице Уус, 2. 9-летний мальчик врезался на велосипеде в левую переднюю дверь легкового автомобиля Audi Q5 и упал. Водитель автомобиля доставил мальчика в больницу.

В 19.00 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Туулику теэ, 6. 37-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Citröen Jumper, проигнорировал установленный при пересечении с пешеходно-велосипедной дорожкой дорожный знак „Остановись и уступи дорогу“ и наехал на 36-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 16.45 произошло дорожное происшествие на 9-м километре шоссе Имавере — Вильянди. По неустановленной пока причине в деревне Куркла волости Тюри Ярваского уезда столкнулись два автомобиля, один из которых от удара съехал в кювет. Находившиеся в автомобилях люди отделались испугом.

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