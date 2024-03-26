ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (762-й день) | Бортников назвал главу украинской разведки Кирилла Буданова „законной целью“ российских войск
Подводим итоги очередного дня войны.
Зеленский в вечернем обращении прокомментировал увольнение Данилова с поста секретаря СНБО.
Он назвал свое решение „продолжением перезагрузки системы управления государством“.
По словам Зеленского, Данилов переводится „на другое направление“ (президент не уточнил, на какое). Ранее депутат Алексей Геращенко утверждал, что Данилова назначат послом в Норвегии.
В окружении Путина считают, что Украина не имеет отношения к теракту в „Крокус Сити Холле“
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, близкие к Кремлю. Собеседники агентства отметили, что Путин присутствовал на обсуждениях, в ходе которых чиновники пришли к выводу, что Киев непричастен к теракту — однако он решил использовать произошедшее, чтобы „сплотить россиян вокруг войны с Украиной“.
Сергей Шойгу отверг предположения о том, что для создания „санитарной зоны“ у границы Белгородской области может потребоваться новая мобилизация
„Это глупость, полная абсолютно“, — заверил Шойгу.
Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при наличии угрозы власти будут запускать сигнал ракетной опасности и в ночное время.
Как сообщает агентство ТАСС, во время эфира во „ВКонтакте“ Гладков сказал, что такое решение поддержало большинство из тех, кто проголосовал на его странице в этой социальной сети.
„Очень, конечно, хочется, чтобы у нас сирена никогда не взвывала, особенно в вечернее время, да в любое время, но все-таки понимаем, что опасность как была, так и остается. С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться“, — сообщил Гладков.
Ранее Гладков писал в своем телеграме, что в ночь на 26 марта власти не включили сигнал ракетной опасности, „чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение“.
При этом он призвал жителей выразить свое мнение, чтобы узнать „правильно ли мы делаем“.
В течение последнего месяца Белгородская область более интенсивно подвергается обстрелам, в которых власти России обвиняют Украину. Украинские власти эти заявления не комментируют.
Минобороны РФ утверждает, что над Белгородской областью сбиты четыре украинских беспилотника
Министерство обороны России сообщило, что вечером во вторник над территорией Белгородской области были сбиты четыре украинских беспилотника самолетного типа.
По данным российского военного ведомства, первые два дрона сбили около 18:30 по местному времени, а через полчаса — еще два.
О последствиях удара Минобороны не пишет.
ФСБ утверждает, что сторонник РДК подорвал себя в Самарской области
Утверждение ФСБ звучит следующим образом: „На территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации „Русский добровольческий корпус“ („РДК“), действующей под патронажем украинских спецслужб“.
Украина не комментировала это заявление.
По версии российской спецслужбы, мужчина „по указанию куратора“ забрал из тайника взрывное устройство, „чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций“ (вероятно, речь идет о сборе помощи участникам войны против Украины).
По утверждению ФСБ, при задержании „произошел самоподрыв“, в результате которого мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Бортников назвал главу украинской разведки Кирилла Буданова „законной целью“ российских войск
Глава украинской разведки Кирилл Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России, заявил директор ФСБ Александр Бортников, которого цитирует ТАСС.
Директор ФСБ: теракт в „Крокусе“ готовили радикалы-исламисты, но способствовали всему спецслужбы Украины
Спецслужбам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Также Бортников заявил, что Службу безопасности Украины нужно признать террористической организацией и пообещал, что после теракта будут приняты „ответные меры“.
По материалам BBC Russian и Meduza.
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