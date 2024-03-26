СЕЙЧАС | Очередной разгром? Сборная Эстонии по футболу проигрывает в товарищеском матче Финляндии (0:2)

Матч начался в равной борьбе, и в первые минуты Эстонии удалось доставить Финляндии проблем, но вторая половина тайма полностью принадлежала хозяевам. На 30-й минуте финны заработали пенальти. Одиннадцатиметровый исполнил Фредрик Йенсен, но вратарь Карл Якоб Хейн отразил удар, после чего Йенсен сыграл на добивании и вывел хозяев вперед. Спустя 8 минут Оливер Антман переправил мяч на Фредрика Йенсена, который отправил мяч в ворота.

Стартовый состав Эстонии:

До матча:

Эстония не выигрывала в официальных играх более года, совсем недавно „синие футболки“ проиграли на выезде в плей-офф отбора чемпионата Европы сборной Польши и не может выиграть на протяжении 12 матчей. Последний раз победа была одержана в матче с Финляндией, которую они обыграли со счетом 1:0 в товарищеском матче в Португалии в январе прошлого года.

Финляндия выйдет на матч с рухнувшими надеждами на выход на чемпионат Европы, проиграв Уэльсу со счетом 1:4. Эстония ранее встречалась с Финляндией 37 раз, выиграв 10 и сыграв вничью 10 раз.

По сравнению с матчем с Польшей в составе сборной Эстонии произошло несколько изменений: Рагнар Клаван, Карол Метс и Оливер Юргенс отправились в свои родные клубы, а участие Кена Калласте находится под вопросом. К сборной присоединился 19-летний защитник Андреас Вахер, который сейчас выступает за финский клуб ХИК.

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