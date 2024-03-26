26.03.2024, 17:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Сможет ли команда Тартуского университета пробиться в „Финал четырех“ ENBL?
ФОТО: Diana Jesin / TÜASK
Сегодня, баскетболисты команды Тартуского университета проведут в гостях ответный матч четвертьфинальной серии плей-офф Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL) против румынского клуба „Волунтари“. Начало матча в 19:00.
Команда Тартуского университета заняла третье место в группе А, уступив литовскому „Ювентусу“ и датскому „Баккен Беарс“, а румынская команда „Волунтари“ стала второй в группе В. В „Финал четырех“ выйдут четыре лучшие команды, которые одержат победу по сумме двух встреч. В первой игре команда Тартуского университета обыграл „Волунтари“ со счетом 83:76.