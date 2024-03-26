ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Сможет ли команда Тартуского университета пробиться в „Финал четырех“ ENBL?

Команда Тартуского университета заняла третье место в группе А, уступив литовскому „Ювентусу“ и датскому „Баккен Беарс“, а румынская команда „Волунтари“ стала второй в группе В. В „Финал четырех“ выйдут четыре лучшие команды, которые одержат победу по сумме двух встреч. В первой игре команда Тартуского университета обыграл „Волунтари“ со счетом 83:76.

По словам помощника тренера тартуской команды Олари Наритса, „Волунтари“ - опасный соперник на своей площадке. „Мы выходим на решающий четвертьфинальный матч с семиочковым преимуществом, но, очевидно, „Волунтари“ будет чувствовать себя гораздо увереннее на своей маленькой площадке. Прошло некоторое время с первой игры, „Волунтари“ вошел в хороший ритм домашнего чемпионата, а их лидеры показали несколько хороших выступлений. Наша цель - остаться в игре и обеспечить себе место на финальном турнире в Дании“, — сказал Наритса.